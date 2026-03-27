Los Indestructibles 4 llega a Azteca 7 Platinum: DÓNDE y CUÁNDO ver la película GRATIS

Si estás buscando vivir y disfrutar de toda la adrenalina desde la comodidad de tu hogar, en Azteca 7 tenemos la solución que estabas buscando: Platinum trae para ti Los Indestructibles 4, la cual se transmitirá el 28 de marzo de 2026 a las 9:00 p.m. Así es, llega a la televisión abierta una de las películas de acción más esperadas, protagonizada por Sylvester Stallone, Jason Statham y Megan Fox. Ahora ya lo sabes, prepara las palomitas y enciende tu pantalla para disfrutar de una noche cargada de adrenalina.

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¿De qué trata Los Indestructibles 4?

Esta es la cuarta entrega de la icónica saga donde veremos reunidos nuevamente a un equipo de mercenarios que enfrenta una misión de alto riesgo. Esta vez, el grupo deberá detener una amenaza global que podría desatar el caos a gran escala. No solo hay nuevas misiones y nuevos escenarios, también hay nuevos personajes que refrescan la dinámica del equipo, creando más tensión y explosividad.

Un elenco que garantiza espectáculo

Sylvester Stallone regresa como el líder del equipo, aportando ese sello tan característico del cine de acción que lo convirtió en una leyenda y que tanto fascinó a los fans del género. Por su parte, Jason Statham eleva la intensidad con su impresionante habilidad para crear escenas de combate que combinan velocidad y precisión, mientras que Megan Fox aporta un giro moderno que conecta con nuevas audiencias.

Dónde y cuándo ver Platinum de Azteca 7: Los Indestructibles 4

No lo olvides, la transmisión Platinum de Azteca 7 trae para ti Los Indestructibles 4 este sábado 28 de marzo de 2026 a las 9:00 p.m. completamente gratis y directo a la comodidad de tu hogar.

¿Vale la pena verla?

Si te gustan las películas cargadas de acción con ritmo constante, personajes carismáticos y escenas de peleas espectaculares, la respuesta es: totalmente. Ahora ya lo sabes, prepara tus palomitas y ve al sitio más cómodo de tu casa para disfrutar lo mejor del cine en Azteca 7.