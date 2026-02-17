¡Uno más! protagonista de Stranger Things quiere unirse al Universo de Spider-Man para ser uno de los peores enemigos de Peter Parker

Luego del reciente rumor sobre que, Caleb McLaughlin (Lucas) podría ser Miles Morales, otro de los protagonistas de Stranger Things ha revelado que quiere unirse al Universo de Marvel, específicamente como uno de los peores enemigos de Spiderman (Harry Osborn) hablamos de Joe Kerry quien dio vida al personaje de Steve Harrington.

¿Quién es Harry Osborn, uno de los peores enemigos de Spiderman?

Harry Osborn es uno de los peores enemigos de Spiderman, este villano es hijo de Norman Osborn, por ende, el heredero oficial del legado del Duende Verde. Cuando era niño perdió a su madre, y durante su juventud se hizo amigo de Peter Parker, su amistad creció con el paso de los años, pero en algunas historias, este chico tuvo que atravesar por varios sucesos que lo traumaron.

La relación con su padre hizo que su estabilidad emocional se convirtiera en una espiral, y en los cómics se dice que consumió sustancias ilícitas. Cuando descubrió que el Duende Verde era su padre y que Peter era Spiderman, Harry vivió una crisis emocional, además que, se convenció de que su mejor amigo era el culpable de la muerte de Norman Osborn.

Aunque pudo rehacer su vida e incluso casarse con Liz Allan y tener un hijo, el legado del Duende Verde lo siguió, y a pesar de querer reconciliarse con Parker, todo se desató cuando Harry adoptó la identidad de uno de los peores enemigos del Hombre Araña, y de igual manera con las mismas habilidades de su antecesor.

¿Quién es la novia actual de Joe Keery?

Por otro lado, muchos se preguntan si Joe Kerry, quien quiere ser Harry Osborn, tiene novia, pero de acuerdo con la información, el actor no tiene pareja; sin embargo, su relación más duradera fue la que sostuvo con la actriz Maika Monroe, a quien conoció durante las grabaciones de la cinta titulada After Everything en el 2017.

¿Cuándo es el estreno de Spiderman en el 2026?

Muchos fanáticos de Marvel se quedaron esperando el tráiler oficial de Spiderman en el Super Bowl 2026, esto luego de que la marca decidiera no invertir en la publicidad de este evento mundial. Por otro lado, la cinta del arácnido que llevará como nombre, "Spider-Man: Bran New Day” se podrá proyectar en todas las salas del cine del planeta el 31 de julio de 2026.