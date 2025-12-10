Es la competencia directa de Stranger Things 5, y expertos la colocan como la MEJOR serie del 2025

El éxito de Stranger Things 5 sigue siendo una locura, y con el final del primer volumen de esta historia, algunos fans quieren ver lo que pasará con Will, quien como buen protagonista descubrió sus poderes y salvó a sus amigos de ser asesinados a manos de un Demogorgon; sin embargo, al parecer este proyecto no será el mejor del 2025.

¿Cuál es la serie de TERROR que será la mejor del 2025 y que destronó a Stranger Things?

De acuerdo con algunos expertos de series y cine, al parecer ya vieron el último capítulo de Welcome to Derry, y la opinión de todos fue la misma; colocan el episodio final de dicha serie como uno de los mejores del todo el 2025; con dichas palabras se puede pensar que destronará a Stranger Things 5 , al cual estrenará su volumen 2 de su quinta edición el 25 de diciembre; para que concluya de manera definitiva el 31 de diciembre.

¿Qué se verá en el capítulo final de Welcome to Derry?

El capítulo número 7 de Welcome to Derry fue sangriento y totalmente de terror, vimos a un IT como nunca, violento y con mucha sed de muerte, pero sobre todo de miedo. Este episodio que se llamó The Black Spot, también hizo que todos sus fanáticos lloraran la muerte de un niño valiente llamado Rich, quien da su vida para salvar a su amor; al final de todo sale una escena post créditos que revela el trailer de lo que veremos el siguiente domingo 14 de diciembre.

En el inicio de este adelanto se ve a Dick Halloran muy preocupado debido a las visiones que tiene. En otra escena se ve el pueblo de Derry con varios carteles de “Se busca” a William, pero también los nombres de otros niños, así mismo también se ve una niebla que invade este pueblo, así como a IT señalando y con más vida que nunca, pero sin control algunos, todo esto mientras dice esta siniestra frase:

“Cuando cierro los ojos y sueño contigo veo tu cara bonita y también la saboreo”.

¿Cuánto durará el último episodio de Welcome to Derry?

El último capítulo de Welcome to Derry llevará como título Winter Fiere, y de acuerdo con las filtraciones, este podría tener una duración de 1 hora con 10 minutos; en el avance se verá cómo es que los niños combatirán a It y de aquí se determinará el destino del pueblo, el estreno se da en punto de las 20:00 horas a través de HBO.

