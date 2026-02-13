K-Pop Demon Hunters: ¿Habrá un retraso en la secuela de la película?; esto es lo que se sabe

Si eres fan de la película K-Pop Demon Hunters y estas esperando con ansias el estreno de la secuela, quizás debas estar preparado para esperar un poco más ya que se dió a conocer que tal vez no se estrene en 2029, aquí te contamos lo que sabe al respecto.

¿Habrá un retraso en la secuela de K-Pop Demon Hunters?

Recientemente los directores de animación de Sony Pictures hablaron sobre la gran presión que tienen al tener dos grandes proyectos en puerta: el estreno de 'Spider-Verse' y la secuela de K-Pop Demon Hunters. Ambos proyectos sin duda han sido un parteaguas para la animación, marcando no solo numerosos éxitos sino abriendo paso a algo más grande dentro de la animación. En una conversación para The Hollywood Reporter, los directores comentaron que es probable que la secuela de K-Pop Demon Hunters no esté lista para 2029 pues hablaron sobre la gran cinta que está próxima a salir: GOAT, película que ha implicado una gran cantidad de trabajo en narrativa y animación, esta es una de las posibles razones por las que el estreno de la secuela de K-Pop Demon Hunters resulta ambiciosa para llegar a salas de cine en 2029.

A pesar de que aún no hay una fecha definida los fans están emocionados por ver cuál será la evolución de los personajes, de la trama, las nuevas personas que se sumen al proyecto e incluso el soundtrack, pues este último fue uno de los elementos más reconocidos en la temporada de premios.

¿Qué premios ganó K-Pop Demon Hunters?

La cinta que se convirtió en uno de los fenómenos globales a nivel cinematográfico obtuvo grandes reconocimientos en la temporada de premios, algunos de ellos fueron: dos Globos de Oro en la categoría “Mejor Película Animada” y “Mejor Canción Original” por la canción Golden así como dos Critics Choice Awards en las mismas categorías. Además la película cuenta con dos nominaciones en las mismas categorías en los Oscar 2026. Muchos fans han apuntado victorias para dicha premiación.