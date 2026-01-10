¿Te gustó Kpop Demon Hunters? Estas 3 películas TE ENCANTARÁN

Desde su estreno en streaming en junio de 2025, KPop Demon Hunters (Las Guerreras K-pop, en español) se ha convertido en una de las mejores películas en el mundo de la animación. El largometraje, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, cuenta con una excelente recepción por parte de la crítica y la audiencia, con una calificación del 94% en sitios como Rotten Tomatoes. Si bien una segunda parte ya ha sido confirmada, la cinta no se estrenará hasta 2029. Mientras ese día llega, te compartimos tres películas que TE ENCANTARÁN si te gustó la historia de las HUNTR/X .

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito

Si lo que buscas es animación de primer nivel y batallas que trascienden lo épico, sin duda, te recomendamos Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito. La película forma parte de la saga de Demon Slayer, en la que Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras ver morir a su familia a manos de estas criaturas malignas, mientras que su hermana, Nezuko, es transformada en uno de ellos.

En específico, el largometraje trata sobre el inicio de la última batalla contra Muzan Kibutsuji, el principal antagonista de la saga. La historia y animación son tan impecables que la cinta, incluso, acaba de hacer historia tras pasar la long list de los premios BAFTA , también conocidos como los Oscar Británicos.

Nimona

Nimona es una película animada llena de fantasía futurista, lo que la hace ideal si quieres seguir con la vibe de KPop Demon Hunters. La cinta se estrenó en streaming en 2023 y está basada en la novela gráfica homónima de ND Stevenson. A través de esta, se cuenta la historia de Nimona, una adolescente cambiaformas que une fuerzas con Ballister Negrocorazón, un caballero que fue acusado de un crimen que jamás cometió. Nimona es la única que puede ayudarle a demostrar lo contrario.

La película, dirigida por Nick Bruno y Troy Quane, fue nominada a Mejor Película Animada en la 96a edición de los Premios Oscar. También recibió menciones en los Annie Awards y los Critics Choice Awards.

Belle

Si buscas irte por algo más musical, te recomendamos Belle del director Mamoru Hosoda. La película se desarrolla en el mundo virtual U, en el que Suzu Naito se ha refugiado desde la muerte de su madre. En este, la joven adopta un alter ego digital, conocido como Belle. Ya con su nueva identidad, Suzu redescubre su voz, convirtiéndose en una de las estrellas musicales más populares de la plataforma.

La historia da un giro cuando uno de los conciertos de Belle es interrumpido por un avatar verdaderamente monstruoso, conocido como “La Bestia”. Si bien la cinta toma inspiración del clásico de Disney, la película se siente como una historia completamente diferente, llevada a un mundo virtual y de fantasía.