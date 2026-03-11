ÚLTIMA HORA: Kate Winslet se une a la nueva película de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, ¿qué personaje interpretará?

Al momento, se ha revelado que, la famosa Kate Winslet se unirá a la nueva película del Señor de los Anillos: La Caza de Gollum. De acuerdo con el medio Deadline, se confirmó la integración de esta aclamada actriz a la nueva entrega, pero, ¿cuál es el personaje que interpretará en esta nueva historia de la Tierra Media?

¿Qué papel interpretará Kate Winslet en El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum?

Hasta el momento sólo se sabe que, Kate Winslet interpretará un papel femenino en la nueva película del Señor de los Anillos: La Caza de Gollum; sin embargo, no se han dado más detalles sobre quién podría ser en esta cinta; lo que sí es un hecho es que, la actriz trasladará a toda su familia a Nueva Zelanda para que grabe sus escenas, ya que la filmación comenzará a darse en mayo y por lo menos ella, tiene contemplado terminar en octubre de lo que parece ser este 2026.

Reparto de la película El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum

Oscar Winslet quien es ganador de un Oscar, también se une al reparto de la película: El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, así como Elijah Wood, quien vuelve como Frodo Bolsón, Ian McKellen como Gandalf, Serkis como Gollum y muy posiblemente, Leo Woodall, quien daría vida a Aragorn, pero este último no está confirmado.

¿Cuándo es el estreno del Señor de los Anillos: La Caza de Gollum?

Al parecer, la nueva cinta de The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum se tenía pensado estrenar en el 2026, sin embargo, la fecha cambió y de acuerdo con algunos medios se ha informado que, esta entrega podría estar en la sala de los cines hasta el 27 de diciembre de 2027, esta fecha sólo es tentativa.

De esto tratará la nueva película de The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum

Esta precuela se centrará en lo que tuvo que pasar Gollum antes de los acontecimientos que suceden en el Retorno del Rey, específicamente es el tiempo que transcurre entre lo que pasa cuando terminar la Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. En este sentido, Gandalf el Gris le pide a Aragorn que encuentre a Sméagol, quien ya para ese entonces ha sucumbido al Anillo Único, el cual lo ha consumido para convertirse en lo que todos conocemos como Gollum.

En la película de La Comunidad del Anillo vimos cómo es que Gollum es atrapado por las fuerzas oscuras del Ojo que todo lo ve, es torturado e incluso liberado para que encuentre a Frodo y a Sam, quien ya se han apartado de la Comunidad del Anillo; entonces, en la nueva película, veremos qué sucede con Sméagol y todo lo que tuvo que vivir antes de ser atrapado por los Orcos.