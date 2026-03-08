Viggo Mortensen no volverá a ser Aragorn, este es el querido actor que encarnará a este personaje en El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum

De acuerdo con algunos rumores, se ha revelado que, el actor Leo Woodall estaría en negociaciones bastantes avanzadas para ser Aragorn en la nueva película de la saga del Señor de los Anillos, The Hunt For Gollum. Al parecer, esta nueva cinta llegaría a las salas de los cines en el 2026, pero su fecha de estreno se habría cambiado.

¿Quién es Leo Woodwall, el posible nuevo Aragorn?

Leo Woodwall nació el 14 de septiembre de 1996 en Londres, viene de una familia muy bien posicionada en los medios, ya que su madre fue actriz y su padre es Andrew Woodwall, quien fue su padrastro y además muy conocido y popular en la televisión británica.

El posible nuevo Aragorn apareció en la segunda temporada de “The White Lotus”, y en la serie de “Siempre el mismo día”. Pudo estudiar en la Escuela Artística de Londres y desde entonces ha avanzado en su carrera, lentos pero seguros. Leo Woodall ha aparecido en las siguientes cintas:

Cherry-2021

Citadel-2023

The White Lotus-2021

Siempre el mismo día-2024

¿Cuándo se estrena "El Señor de los Anillos: The Hunt For Gollum”?

De acuerdo con Warner, la empresa había anunciado que, El Señor de los Anillos: The Hunt For Gollum saldría a la luz en el 2026, pero el propio estudio confirmó en mayo del 2025 que la película se estrenaría hasta el 27 de diciembre de 2027.

¿De qué tratará esta nueva película del Señor de los Anillos?

La cinta se centrará en el tiempo paralelo de lo que pasó en las primeras dos películas, La Comunidad del Anillo, cuando Frodo abandona la comarca; de hecho, existe un proyecto hecho por fanáticos que revela esta historia y que se estreno en el 2009; la trama aquí se dirigió estrictamente en Gandalf, quien le encargaba a Aragorn encontrar a Gollum, ya que el Mago Gris tenía miedo de que el antes Hobbit diera información a los orcos sobre el paradero del Anillo Único, el cual era portado por el sobrino de Bilbo Bolsón.

Cabe señalar que, la película creada por los fans, se llamaba The Hun For Gollum, pero, hasta el momento Warnes no ha querido confirmar de manera oficial que esa será la historia que se cuente en este proyecto oficial por el estudio; además se tendrá que ampliar, ya que la cinta hecha por los seguidores apenas duró 38 minutos.

Reparto de El Señor de los Anillos: The Hunt For Gollum

Hasta el momento el único personaje confirmado en esta nueva película del Señor de los Anillos es Andy Serkis, quien será de nuevo el papel de Gollum, pero de igual manera se encargará de dirigirla y no es para nada un principiante, ya que en su historial suma varios proyectos detrás de las cámaras como: “Una razón para vivir”, “Mowgli: La leyenda de la selva” y “Venoms: Habrá Matanza.

