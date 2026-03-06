A escasos días del estreno de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, la crítica se rinde ante el filme de Tom Harper y aseguran que se trata del cierre PERFECTO para el emblemático Tommy Shelby (Cillian Murphy). A continuación, te compartimos lo que dicen los expertos: ¿realmente vale la pena verla?

¿El cierre perfecto? La crítica se rinde ante Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

La película de los Peaky Blinders debutó con un 93% de aceptación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic cuenta con 61 puntos sobre 100. Entre los aspectos que más destacan, sin duda, se encuentra la manera en la que la cinta logra mantener el espíritu de la serie; tanto narrativa como visualmente.

Otro acierto, según los expertos, es la increíble dupla actoral entre Cillian Murphy y Barry Keoghan. Este último se une al universo gánster como Duke Shelby, hijo de Tommy. La banda sonora y el cierre de la cinta, en sí, también destacan como aspectos positivos. Dicho esto, si eres fan de la serie, claro que vale la pena echar un vistazo.

¿Cuándo se estrena Peaky Blinders: El Hombre Inmortal en México?

Peaky Blinders: El Hombre Inmortal tendrá su estreno en México el 20 de marzo, tras un lanzamiento limitado en cines estadounidenses a partir de este 6 de marzo. La nueva película sobre la temida pandilla de Birmingham estará disponible en streaming, al igual que la serie. No obstante, dado que tendrá un estreno temprano en la gran pantalla, te recomendamos ser cuidadoso en redes sociales, pues podrías encontrarte con varios SPOILERS en línea.

Además de Cillian Murphy y Barry Keoghan, el elenco también está conformado por Ada Thorne, quien vuelve como la hermana de Tommy; Stephen Graham (Hayden Stagg) y Ned Dennehy (Charlie Strong). Rebecca Ferguson, Tim Roth y Jay Lycurgo se suman al cast como nuevos personajes.

Confirmado: habrá una PRECUELA de Peaky Blinders; esto es TODO lo que se sabe

Tras el éxito de la serie original y las altas expectativas en torno a la nueva película, finalmente se ha confirmado una precuela para Peaky Blinders. A diferencia del nuevo proyecto, esta será una serie. Según los primeros informes, la serie estará situada en 1953 y seguirá la historia de una nueva generación Shelbys, durante la reconstrucción de Birmingham, después de la Segunda Guerra Mundial.