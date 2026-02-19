Peaky Blinders regresa con El Hombre Inmortal: el nuevo tráiler revela el futuro de Thomas Shelby

¡Estamos cada vez más cerca! Se acaba de revelar el nuevo tráiler de la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal y los fans no pueden con la emoción. El filme llegará a cines seleccionados el 6 de marzo y llegará a la popular plataforma de streaming el 20 de marzo de 2026. La cinta continúa la historia de Thomas Shelby en plena Segunda Guerra Mundial. Lo más emocionante de todo es que este nuevo teaser confirma que el universo de la serie está lejos de terminar.

Mira aquí el tráiler de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

El tráiler nos presenta a un Tommy Shelby marcado por el pasado. La historia nos sitúa en Birmingham, 1940, donde la Segunda Guerra Mundial enciende el caos y redefine el poder y la supervivencia. Tras los eventos de la sexta temporada, Tommy vive prácticamente en el exilio, alejado de su antigua gloria y reducido a una sombra de sí mismo. Queda claro que el personaje de Cillian Murphy regresa porque no tiene otra opción: su familia, su legado y el futuro del país están en juego.

La gran sorpresa: el nuevo líder de los Peaky Blinders

Uno de los momentos dentro del tráiler que más impactaron a los fans fue la revelación de que el hijo de Tommy Shelby, interpretado por Barry Keoghan, ahora encabeza la banda. Esto promete un choque generacional que podría convertirse en el drama emocional central de la película. Y es que tendríamos a un hijo enfrentando a su padre, lo que marcaría un cambio importante en la franquicia que podría cambiarlo todo y expandir el universo de la serie.

Una secuela que prepara el futuro de la saga

El filme es dirigido por Tom Harper y escrito por Steven Knight; funciona como secuela directa de la serie y como puente hacia los spin-offs. Este solo es el primer paso para expandir el universo de Peaky Blinders sin perder la esencia oscura y elegante que convirtió a la serie original en todo un fenómeno global.

Por qué este estreno es uno de los más esperados del año

Este es el regreso de uno de los personajes más icónicos de la televisión; los fans esperaron durante cuatro largos años para verlo. La buena noticia es que parece tener todo lo que deseaban: acción, drama familiar y un tono épico que mezcla historia real con ficción criminal, dando justo en el clavo en la fórmula que cautivó al mundo con la serie Peaky Blinders.