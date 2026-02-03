Las Guerreras del KPop dominan: Anuncian el DEBUT internacional de HUNTR/X en esta prestigiosa gala

Este martes se ha hecho oficial la presentación que todo mundo esperaba pues HUNTR/X estará haciendo su debut internacional, lo que seguiría con la gran cosecha de éxitos de esta nueva agrupación.

La película de Las Guerreras KPop no para de hacer historia, en cada ámbito en el que tiene qué ver, este proyecto está figurando, ya sea en lo visual o musical, este proyecto está teniendo un éxito sin precedentes.

¿Cuándo será el debut de HUNTR/X?

Esta mañana los reconocidos Premios BAFTA compartieron a través de sus redes sociales que EJAE (Rumi), AUDREY NUNA (Mira) y REI AMI (Zoey) estarán cantando su aclamada canción ‘Golden’ dentro de la ceremonia de premios en la 79.ª edición de la entrega de este reconocimiento.

Esto marca el debut internacional de HUNTR/X, dando pie a posibles nuevas presentaciones de la agrupación junta por todo el mundo y debido al buen funcionamiento de ellas se podría especular sobre la posibilidad de que ofrezcan más conciertos por todo el mundo en lo que se desarrolla la secuela de Las Guerreras KPop 2.

¿Por qué la película de las Guerreras KPop no puede ganar ningún premio BAFTA?

El furor de KPop Demon Hunters se vio ligeramente mermado en las nominaciones de los premios British Academy Film and Television Arts (BAFTA) considerados como el equivalente a los Oscars en Gran Bretaña ya que la película fue considerada como no elegible.

Aunque esta cinta ha conquistado a fanáticos y crítica especializada de todo el mundo, esta no cumplió con el mínimo de exhibiciones comerciales en cines del Reino Unido (la cuál pide que al menos sean 10 funciones durante 10 días) y como su lanzamiento fue originalmente en streaming, las funciones realizadas se consideraron como “cine eventos”, no funciones.

¿Cuándo son los Premios BAFTA 2026?

La 79ª edición de los Premios BAFTA celebrada este 2026 tendrán lugar este próximo domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre, en Londres.

Esta ceremonia reconocerá lo mejor del cine nacional e internacional estrenado en 2025 y son organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, por lo que se espera una noche para el recuerdo.