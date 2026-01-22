Las Guerreras del KPop consiguen una nueva nominación en una prestigiosa gala de premios y se perfila como la ganadora

En las últimas horas se dieron a conocer los proyectos nominados de los CAS o también conocidos como los Premios Cinema Audio Society, donde se reconocerá a los mejores logros en cuanto a mezcla de sonido tanto del cine como de la televisión, formando parte de esta imperdible temporada de premios de 2026.

Te puede interesar: ¿Lo sabías? Este dato PERTURBADOR de Las Guerreras del KPop explica qué pasó entre la verdadera mamá de Rumi y Celine

Como era de esperarse, una de las películas que perfila para conquistar un premio más luego de haber sido oficialmente nominada es Las Guerreras del KPop , una obra que ha llegado para marcar un antes y después en la manera en que percibimos el cine, siendo uno de los proyectos más reconocidos de este último año.

¿Contra qué películas competirá KPop Demon Hunters en los CAS 2026?

El proyecto producido por Sony Pictures Animation, la cuál fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans está nominada a la categoría de película animada, por lo que se enfrentará a títulos como:



Elio

Bad Guys 2

Zootopia

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

Si bien, Las Guerreras del KPop han arrasado con una gran cantidad de premios en las primeras galas de premios, se espera que para esta nueva no sea la excepción, donde se da foco al trabajo de la ingeniería en audio.

This is what it sounds like for KPop Demon Hunters to be nominated for a CAS award! Congratulations to the team! pic.twitter.com/rlKwXChXm0 — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) January 20, 2026

Aunque uno de los puntos que más se ha destacado de la película es la banda sonora original, este aspecto no entra dentro de los parámetros a premiar de esta organización que se enfoca en la ingeniería en mezcla.

¿Cuándo son los CAS?

La próxima ceremonia de los Premios Cinema Audio Society será el próximo sábado 07 de marzo en el Hotel Beverly Hilton, Los Ángeles, por lo que si eres fan del cine como de los programas de tv, no deberías perdertelos.

Además se ha hecho oficial que nuestro querido Guillermo del Toro recibirá un premio especial, pues recibirá el ‘Filmmaker Award’ de esta edición número 62.