No será Hunter Schafer: Nintendo revela a los nuevos Link y Zelda para la película live-action

Una de las películas que más hype ha generado entre los fans es el live-action de “The Legend of Zelda”. Por fin, luego de meses de rumores, especulación y nombres en el aire como Hunter Schafer que sonaban con fuerza. Finalmente, Nintendo ha confirmado de forma oficial a los actores que interpretarán a Link y Zelda en su esperada película live-action de The Legend of Zelda. La noticia fue compartida por el mismísimo Shigeru Miyamoto a través de las redes sociales oficiales de Nintendo Japón.

Nintendo revela a Link y Zelda del live-action: estos serán sus protagonistas

Aunque, como habíamos mencionado, se esperaba que fuera la actriz Hunter Schafer, resulta que no será así. La encargada de dar vida a la princesa Zelda será Bo Bragason, la actriz británica de 21 años con experiencia en diferentes géneros como el drama, la fantasía y el doblaje de videojuegos. Por otro lado, Link será interpretado por Benjamin Evan Ainsworth, actor de apenas 16 años, conocido por trabajos con Disney y su papel protagonista en Son of a Critch.

Aquí Miyamoto. Es un placer anunciaros que para la película en imagen real de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason, y Link, por Benjamin Evan Ainsworth. Me hace mucha ilusión ver a ambos en la gran pantalla. (1/2) https://t.co/64eBBuihnh — Nintendo España (@NintendoES) July 16, 2025

¿Quién es Bo Bragason, la nueva Zelda?

Bo Bragason comenzó su carrera desde muy joven en el cine europeo. Su participación en proyectos como “La Infamia”, “Censor” y “The Jetty” le han dado una reputación como una actriz versátil y prometedora. Además, dio voz a Luna en Kingsglaive: Final Fantasy XV, mostrando su vínculo con los videojuegos.

¿Quién es Benjamin Evan Ainsworth, el nuevo Link?

En cuanto a Ainsworth, el joven debutó en Emmerdale y se hizo mundialmente conocido por su papel en “La maldición de Bly Manor”. También ha prestado su voz al Pinocho de Disney y ha participado en “The Sandman”. Aunque tiene tan solo 16 años, tiene una filmografía impresionante que le da el perfil perfecto para encarnar al silencioso héroe de Hyrule.

Zelda live-action: estreno, detalles y lo que falta por revelar

Por el momento se sabe que la película está prevista para estrenarse en mayo de 2027. Existen rumores que apuntan a una trilogía en camino. Con los protagonistas ya revelados, lo lógico es pensar que el siguiente paso es dar a conocer al actor que interpretará a Ganondorf.

¿Qué opinas de los actores responsables de dar vida a Link y Zelda?

