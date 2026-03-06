Película de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal se podrá ver en los cines de México

La película de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal ha sido una de las más esperadas por todos los seguidores de Thomas Shelby, de hecho, las críticas se han rendido ante la cinta que terminará con la serie que inició el 12 de septiembre de 2013, y con 6 temporadas, esta filmografía será la parte que concluye la trama; sin embargo, muchos de sus fanáticos se preguntan si se estrenará en los cines de México o sólo por la plataforma de la N; la respuesta es no.

¿Por qué la película de los Peaky Blinders no se estrenará en los cines de México?

De acuerdo con la promoción que se ve en los trailer de la película de Peaky Blinders, se puede leer que, la cinta saldrá en algunos cines seleccionados, para que todos los demás puedan disfrutar de la trama final hasta el 20 de marzo. De acuerdo con la publicidad, hoy 6 de marzo la filmografía ya debería estar disponible en las salas de la pantalla grande, pero sólo en Estados Unidos, por lo que, en México se podrá disfrutar a través de la N y desde la comida de sus salas.

¿Qué dice la crítica sobre la película de los Peaky Blinders?

Esta cinta que marca el final de 6 temporadas de los Peaky Blinders ha tenido una buena crítica por parte de los expertos, y es que medios especializados como Rotten Tomatoes, calificó la película con un 93% de aprobación; mientras que, Metacritic les dio 61 unidades sobre 100 disponibles.

De esto tratará la cinta de los Peaky Blinders

El capítulo final del hombre más frío de Inglaterra e hijo de gitanos se centrará en el final de la sexta edición y se sitúa con Thomas Shelby en uno de sus momentos más oscuros de toda su vida; la historia se centra en Birmingham en el año de 1940 en medio de todo el caos de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, Tommy regresa del exilio dispuesto a enfrentar nuevas amenazas que ponen en riesgo a su familia.

Pero, lo que llama la atención es que, Duke, el hijo de Thomas, asume un papel más grande y adopta métodos iguales o más violentos que su padre, esto genera tensiones dentro de la organización de su familia, y al mismo tiempo aparecen más enemigos, uno de ellos es Tim Roth, un peligroso fascista británico.