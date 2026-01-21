Revelan la lista OFICIAL de nominados a los Premios Razzie 2026, esto es considerado lo PEOR del cine del 2025

Cada año, un día antes de los Oscars se entrega su antítesis: los temidos Premios Razzie. Estos reconocimientos, creados a manera de sátira, reconocen a lo peor del cine en los últimos 12 meses. La lista oficial de nominados para 2026 ya se anunció y destacan producciones como el live action de "Blanca Nieves" y "Hurry Up Tomorrow", la película con tintes autobiográficos de Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.

La entrega de estos reconocimientos será el 14 de marzo, en la víspera de los Oscars. Para cada ganador hay un trofeo pintado de dorado con aerosol, cuyo valor apenas se acerca a los 5 dólares.

Los peores actores y películas: Estos son los nominados a los Premios Razzie 2026

Esta es la lista completa de quienes involuntariamente competirán en los Razzie 2026.

