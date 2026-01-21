Revelan la lista OFICIAL de nominados a los Premios Razzie 2026, esto es considerado lo PEOR del cine del 2025
“Blanca Nieves” y “Hurry Up Tomorrow”, la película de The Weeknd, “arrasaron” con las nominaciones a los Premios Razzie 2026 para lo peor del cine.
Cada año, un día antes de los Oscars se entrega su antítesis: los temidos Premios Razzie. Estos reconocimientos, creados a manera de sátira, reconocen a lo peor del cine en los últimos 12 meses. La lista oficial de nominados para 2026 ya se anunció y destacan producciones como el live action de "Blanca Nieves" y "Hurry Up Tomorrow", la película con tintes autobiográficos de Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.
La entrega de estos reconocimientos será el 14 de marzo, en la víspera de los Oscars. Para cada ganador hay un trofeo pintado de dorado con aerosol, cuyo valor apenas se acerca a los 5 dólares.
Los peores actores y películas: Estos son los nominados a los Premios Razzie 2026
Esta es la lista completa de quienes involuntariamente competirán en los Razzie 2026.
- Peor Película: "Estado Eléctrico", "Hurry Up Tomorrow", " Blanca Nieves ", "Star Trek: Sección 31", "La Guerra de los Mundos".
- Peor Actor: Dave Bautista ("Tierras Perdidas"), Ice Cube, ("La Guerra de los Mundos"), Scott Eastwood ("Alarum"), Jared Leto ("Tron: Ares") y Abel Tesfaye ("Hurry Up Tomorrow").
- Peor Actriz: Ariana DeBose ("Amor Explosivo"), Milla Jovovich ("Tierras Perdidas"), Natalie Portman ("La Fuente de la Juventud"), Rebel Wilson ("Duro de Casar") y Michelle Yeoh ("Star Trek: Sección 31").
- Peor Remake o Secuela: "Sé lo que hicieron el verano pasado", "Five Nights at Freddy's 2", "Los Pitufos", "Blanca Nieves" y "La Guerra de los Mundos".
- Peor Actriz de Reparto: Anna Chlumsky ("Duro de Casar"), Ema Horvath ("Los Extraños: -Capítulo 2"), Scarlet Rose Stallone ("Tierra de Fugitivos"), Kacey Rohl ("Star Trek: Sección 31") e Isis Valverde ("Alarum").
- Peor Actor de Reparto: Los enanos generados digitalmente de "Blanca Nieves", Nicolas Cage ("Tierra de Fugitivos"), Stephen Dorff ("Duro de Casar"), Greg Kinnear ("Off the Grid") y Sylvester Stallone ("Alarum").
- Peor Combo en Pantalla: Los enanos generados digitalmente de "Blanca Nieves", James Corden y Rihanna ("Los Pitufos"), "Ice Cube y el zoom de su cámara" ("La Guerra de los Mundos"), "Robert De Niro y Robert De Niro" ("The Alto Knights") y "The Weeknd y su ego colosal" ("Hurry Up Tomorrow").
- Peor Director: Rich Lee ("La Guerra de los Mundos"), Olatunde Osunsanmi ("Star Trek: Sección 31"), los hermanos Russo ("Estado Eléctrico"), Trey Edward Shults ("Hurry Up Tomorrow") y Marc Webb ("Blanca Nieves").
- Peor Guión: "Estado Eléctrico", "Hurry Up Tomorrow", "Blanca Nieves", "Star Trek: Sección 31" y "La Guerra de los Mundos".