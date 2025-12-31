Los mayores FRACASOS del cine en 2025: 7 películas que pintaban para ser un éxito pero les fue PÉSIMO en taquilla

En los últimos 12 meses fuimos testigos de enormes éxitos inesperados, como "Sinners" o "La hora de la desaparición" ("Weapons"); pocos esperaban que generarían tanto interés, pero lo lograron. Sin embargo, también existen casos contrarios: como cada año, muchas películas parecen tenerlo todo para el éxito pero terminan siendo aplastadas en taquilla. A continuación enlistamos algunos de los mayores fracasos en el cine de 2025.

9 películas que fracasaron en taquilla durante 2025

A veces los grandes presupuestos o la presencia de celebridades de alto calibre no garantizan el éxito de una película, y a continuación tenemos algunos ejemplos de cuando Hollywood aprende esto a la mala.

1. "Blanca Nieves"

El casting de Rachel Zegler, los personajes generados por CGI y la supuesta mala relación de la actriz protagonista con la villana (interpretada por Gal Gadot), fueron las mayores polémicas que se generaron entre el público y que terminaron reflejándose en la taquilla.

De acuerdo con Collider el presupuesto fue de aproximadamente 269 millones de dólares, pero la ganancia a nivel mundial fue de solo 205 millones. Es decir, ni siquiera se recuperó la cantidad que costó hacerla, ni hablemos de generar ganancias.

2. "Christy"

En 2024, Sydney Sweeney demostró ser una de las nuevas celebridades más taquilleras de Hollywood, con grandes éxitos como "Inmaculada" y "Anyone but you". Sin embargo, lo contrario ocurrió con esta película biográfica que trata sobre la boxeadora Christy Martin. Una parte del fracaso se ha relacionado con la polémica que protagonizó la actriz a partir de un anuncio publicitario, con el cual la acusaron de racismo.

La cinta costó aproximadamente 15 millones de dólares y ha ganado solo 2 millones a nivel mundial.

3. "Mickey 17"

Después de "Parásitos", alrededor del mundo hay fans del director surcoreano Bong Joon-Ho dispuestos a ver cada uno de sus proyectos. No obstante, esto no se traduce siempre en éxito instantáneo. Así se demostró con "Mickey 17", película protagonizada por Robert Pattinson que costó alrededor de 118 millones de dólares y solo ganó 133.3 millones.

Si bien no es un fracaso tan aparatoso como "Blanca Nieves", su ganancia no es suficientemente significativa para considerarse un éxito en términos hollywoodenses.

4. "Elio"

Hace algunos años, una película animada de Disney era sinónimo de éxito, pero aquí no fue el caso. Se calcula que costó más de 200 millones de dólares hacerla, aunque en taquilla ganó 154 millones. El portal especializado Collider atribuye parte de este fracaso cinemátográfico de 2025 a que el estreno se retrasó más de un año para hacerle espacio al estreno de "Intensa-mente 2".

5. "The Smashing Machine"

Este ya no es el Hollywood en que una película protagonizada por Dwayne Johnson se convertía en una sensación, y aquí tenemos un ejemplo. Esta cinta biográfica sobre el luchador Mark Kerr ha sido parcialmente aclamada por la crítica, pero no le fue bien en taquilla: de un presupuesto de 50 millones de dólares, ganó 20.3 millones a nivel mundial.

6. "Tron: Ares"

Parecía que los fans de la ciencia ficción se deleitarían con esta cinta protagonizada por Jared Leto pero, así como le fue en taquilla a sus dos películas predecesoras (en 1982 y 2010), resultó un fracaso del cine en 2025. Costó aproximadamente 220 millones de dólares lograr su aspecto impresionante, pero ganó solo 142.2 millones.

7. "After the hunt"

Aquí teníamos la presencia de un aclamado director, Luca Guadagnino, y de dos grandes celebs como Julia Roberts y Andrew Garfield, pero nada de eso fue suficiente para traducir la película en un éxito taquillero. Se calcula que costó entre 70 y 80 millones de dólares producirla, y ganó alrededor de 7 millones únicamente.