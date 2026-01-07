El live action de Enredados ya encontró a Rapunzel y Flynn Rider

Después de varios rumores y teorías, finalmente el live action de Enredados es ya una realidad. Disney lo confirmó oficialmente revelando a sus protagonistas: Teagan Croft será Rapunzel y Milo Manheim interpretará a Flynn Rider. Esta ha sido una de las adaptaciones más esperadas del estudio por miles de fans que esperan ver a estos personajes de carne y hueso.

La película adaptará el filme que logró convertirse en un clásico animado de 2010. Recordemos que con este filme forma parte del segundo gran renacimiento de la animación de Disney y es recordado por su interesante mezcla de aventura, romance y números musicales inolvidables.

¿Quiénes son los nuevos Rapunzel y Flynn Rider?

De acuerdo con un reporte que hizo The Hollywood Reporter, Disney ya cuenta con sus dos protagonistas:

La chica que dará vida a Rapunzel es Teagan Croft. Una actriz australiana que muchos ubican por su papel como Raven en la serie Titans, además de protagonizar la cinta True Spirit. Ella parece ser una buena elección, pues su perfil encaja con una Rapunzel curiosa, valiente y emocionalmente compleja, más allá del estereotipo de princesa.

|Crédito: Disney Animation Studios | Instagram @teagancrogt

Por su parte, Milo Manheim llegará a conquistar a las fans en la nueva película. El actor es ampliamente conocido por liderar la franquicia musical Zombies, donde demostró carisma, timing cómico y habilidades musicales, elementos clave para el éxito de un Flynn Rider que combina encanto y humor.

|Crédito: Disney Animation Studios | Instagram @milomanheim

Una apuesta grande… con mucho que perder

Disney sabe que elegir protagonistas para un live action no es cualquier cosa y mucho menos lo es para una película animada de esta talla. Enredados recaudó más de 590 millones de dólares en taquilla y generó una serie animada exitosa, por lo que el nivel de expectativa es altísimo.

Un equipo creativo con experiencia en musicales

La dirección estará a cargo de Michael Gracey, responsable del exitoso filme musical The Greatest Showman. Esto es una buena noticia, pues confirma que la música seguirá siendo un pilar central del proyecto. El guion corre a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, mientras que la producción queda en manos de Kristin Burr.

¿Qué sigue para el live action de Enredados?

Con sus protagonistas confirmados, el proyecto entra en una nueva fase de desarrollo. Lo más probable es que la producción busque al resto de personajes; muy probablemente seguirán con el casting de Madre Gothel, un papel clave que incluso llegó a sonar para Scarlett Johansson. De esta forma, si todo marcha bien, Enredados podría convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año de su estreno.

¿Te emociona el estreno de este live action?