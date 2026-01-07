Annie Awards 2026: Lista completa de TODOS los proyectos nominados a lo mejor de la animación; K-Pop Demon Hunters va de favorita
No te pierdas ningín detalle sobre los Annie Awards, la gala que reconocerá a lo mejor de la animación de este año dentro de la temporada de premios.
Oficialmente estamos entrando en la temporada de premios y con ello, inicia un largo debate sobre el si estamos de acuerdo o no en los proyectos que serán galardonados (o no) por la crítica especializada y demás academias que se darán a la tarea de emitir una opinión sobre lo mejor del contenido que hemos visto en 2025.
Una de las galas que darán inicio a esta temporada son los tan esperados Annie Awards, los cuales son entregados por la Asociación Internacional de Películas Animadas y como su nombre lo indica, únicamente consideran este tipo de obras, donde se destaca a las mejores historias, guiones, artistas, doblaje e incluso avances en este mundo.
Esta ceremonia que reunirá a lo mejor de la animación tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero en el Royce Hall de la Universidad de California en Los Ángeles, también conocida como "La UCLA".
¿Cuáles son los nominados a los Annie Awards 2026?
Si bien, en esta gala veremos desde películas, series, programas, caricaturas e incluso videojuegos, este año la premiación ha recibido una gran cantidad de proyectos, aunque uno de los que figura a ser el protagonista de la noche es la película de K-Pop Demon Hunters, quien a medio año de su estreno ha roto precedentes del cine animado en streaming.
Categorías de Películas en los Annie Awards
Mejor película
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor dirección
- Arco
- Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Scarlet
Mejor guion
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Scarlet
- Zootopia 2
Mejor película independiente
- A Magnificent Life
- Arco
- Soy Frankelda
- Lost In Starlight
- Scarlet
Mejor cortometraje
- Cardboard
- Ovary-Acting
- Pillowzzz
- Snow Bear
- The Girl Who Cried Pearls
Mejor animación de personaje
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor animación de personaje en live-action
- Una Película de Minecraft
- Capitán América: Nuevo Mundo
- Cómo Entrenar a tu Dragón
- Prehistoric Planet: Ice Age
- Superman
Categorías de producciones de cine en los Annie Awards
Mejor edición
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Olivia & las Nubes
Mejores efectos especiales
- Elio
- In Your Dreams
- K-Pop Demon Hunters
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor diseño de personajes
- Elio
- Fixed
- K-Pop Demon Hunters
- Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados
- The Twits
Mejor música
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Zootopia 2
Mejor storyboard
- Arco
- Elio
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor diseño de producción
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Los tipos malos 2
- The Twits
- Zootopia 2
Mejor interpretación de voz (en idioma original)
- Dog Man - Lil Rey Howery (Chief)
- Elio - Remy Edgerly (Glordon)
- In Your Dreams - Craig Robinson (Baloney Toney)
- K-Pop Demon Hunters - Arden Cho (Rumi)
- The Twits - Maitreyi Ramakrishnan (Beesha)
Categorías de Televisión en los Annie Awards
Mejores Programas para Preescolar
- Eva The Owlet: ‘Welcome to Treetopington’
- Kindergarten: The Musical!: ‘Gotta Go!’
- The Tiny Chef Show: ‘Tiny Chef’s Spooky Stump Spectacular’
- Wow Lisa: ‘Rainy Day’
- Xavier Riddle and the Secret Museum: ‘I am Jackie Robinson’
Mejores Programas para Niños
- My Melody & Kuromi: ‘All For Our Best Friend’
- Spice Frontier: Escape From Veltegar: ‘Episode 1’
- Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles: ‘Rise of the Night Ninja’
- The Wonderfully Weird World of Gumball: ‘The Rewrite’
- Wylde Pak: ‘Sungandeul’
Mejores Programas para Adultos
- Bob’s Burgers: ‘Grand Pre-Pre-Pre Opening’
- Common Side Effects: ‘Pilot’
- Haha, You Clowns: ‘Duncan Holds a Baby’
- Il Baracchino: ‘Claudia Entra in un Caffè’
- South Park: ‘Sermon on the Mount’
Mejor serie
- Asterix & Obelix: The Big Fight: ‘Episode 3’
- Eyes of Wakanda: ‘Into The Lion’s Den’
- Marvel Zombies: ‘Episode: 2’
- Star Wars: Visions (Volume 3): ‘BLACK’
- Win Or Lost: ‘Episode 8: Home’
Mejor Dirección
- Common Side Effects: ‘Cliff’s Edge’
- Dan Da Dan: ‘Clash! Space Kaiju vs. Giant Robot!’
- Not a Box: ‘Its a Boat’
- Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles: ‘Rise of the Night Ninja’
- The Quinta’s Ghost
Mejor guion
- #1 Happy Family USA: ‘NINE TEN’
- The Elephant
- Common Side Effects: ‘Pilot’
- Lulu is a Rhinoceros
- Win Or Lose: Pickle
Producciones de Televisión de los Annie Awards
Mejores efectos especiales
- Marvel Zombies: ‘Episode 4’
- Prehistoric Planet: Ice Age: ‘The Big Freeze’
- Spice Frontier: ‘Episode 1’
- Star Wars: Visions (Volume 3): ‘The Bird of Paradise’
- Wondla: ‘Lost’
Mejor animación de personaje
- Asterix & Obelix: The Big Fight
- Forevergreen
- Snoopy Presents: A Summer Musical
- Los Simpson
- Win Or Lose
Mejor Storyboard
- Love, Death + Robots: ‘How Zeke Got Religion’
- ParaNorman: The Thrifting
- Snow Bear Short Film
- Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles: ‘Rise of the Night Ninja’
- Win Or Lose: ‘Episode 8: Home’
Mejor diseño de personajes
- Asterix & Obelix: The Big Fight: ‘Episode 5’
- Bat-Fam: ‘A Knight at the Movies’
- Love, Death + Robots: ‘400 Boys’
- Wednesdays with Gramps
- Win Or Lose: ‘Episode 8: Home’
Mejor música
- Common Side Effects: ‘Lakeshore Limited’
- Devil May Cry: ‘The First Circle’
- Éiru
- Snoopy Presents: A Summer Musical
- Win Or Lose: ‘Episode 6: Mixed Signals’
Mejor diseño de producción
- Asterix & Obelix: The Big Fight: ‘Episode II’
- Love, Death + Robots: ‘How Zeke Got Religion’
- ParaNorman: The Thrifting
- Wednesdays with Gramps
Mejor actuación de voz
- Bob’s Burgers:’ Don’t Worry Be Hoopy’ - Dan Mintz (Tina Belcher)
- Hazbin Hotel: ‘Behind Closed Doors’ - Erika Henningsen (Charlie Morningstar)
- Long Story Short: ‘Shira Cant Cook’ - Abbi Jacobson (Shira Schwooper)
- Smiling Friends: ‘Shmaloogles’ - Zach Hadel (Evil Wizard)
- The Wonderfully Weird World of Gumball: ‘The Amadain’ - Alkaio Thiele (Gumball Watterson)
Mejor edición
- Asterix & Obelix: The Big Fight: ‘Episode 3’
- Common Side Effects: ‘Raid’
- Haunted Hotel: ‘The Acolytes of Abaddon’
- Invincible (S3): ‘I Thought You’d Never Shut Up’
- Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch: ‘Up From the Grave’
Animaciones para Otros Medios
Mejor producción especial
- A Loud House Christmas Movie: Naughty or Nice
- The Elephant
- Not Just a Goof
- Snoopy Presents: A Summer Musical
- The Night Before Christmas in Wonderland
Mejor animación de personajes de videojuego
- Bye Sweet Carole
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Keeper
- South of Midnight
Mejor película por encargo
- Animated Short: “Trek” | Honkai: Star Rail
- Fortnite x The Simpsons: Apocalypse DOh!
- LouiMax Dreams of Being An Adult
- Olipop Yeti
- Sonic Racing: CrossWorlds The Animation
Mejor película estudiantil
- A Sparrow’s Song
- Acrobats
- Jour de vent
- The Undying Pain of Existence
- TRASH