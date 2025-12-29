UNA MILLONADA... Estos fueron los actores que MÁS DINERO GANARON en 2025, no podrás creer cuánto ganó el primer puesto

Este año hemos sido testigos de grandes producciones en cuanto a películas y series, donde además de grandes sorpresas, también hemos visto el ascenso meteórico y el posible nacimiento de nuevas estrellas mundiales, por lo que haremos un listado de los actores mejor pagados de este 2025.

Si bien, es importante mencionar que muchos de los actores que se mencionaran en este listado también han tenido participación como productores, esto lejos de restar importancia, nutre la cerrera de los artistas quienes continúan con su desarrollo en el séptimo arte con el paso de los años.

¿Cuáles fueron los actores mejor pagados del 2025?