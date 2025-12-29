UNA MILLONADA... Estos fueron los actores que MÁS DINERO GANARON en 2025, no podrás creer cuánto ganó el primer puesto
Este año fue testigo de grandes películas así como de grandes actuaciones, por lo que hoy algunos de los protagonistas de estas cintas pueden presumir la millonaria cantidad que ganaron por cada trabajo.
Este año hemos sido testigos de grandes producciones en cuanto a películas y series, donde además de grandes sorpresas, también hemos visto el ascenso meteórico y el posible nacimiento de nuevas estrellas mundiales, por lo que haremos un listado de los actores mejor pagados de este 2025.
Si bien, es importante mencionar que muchos de los actores que se mencionaran en este listado también han tenido participación como productores, esto lejos de restar importancia, nutre la cerrera de los artistas quienes continúan con su desarrollo en el séptimo arte con el paso de los años.
¿Cuáles fueron los actores mejor pagados del 2025?
- Chris Pratt: Este año gracias a su único filme, “Estado Eléctrico”, se presume que el actor de 46 años ganó 20 millones de dólares, como resultado de su comedia que a decir verdad, nos dió una versión que ya hemos visto antes.
- Adam Sandler: Si hay un actor que conoce a la perfección su terreno es Adam, quien este año se robó el verano con Happy Gilmore 2, donde a su mero estilo dio una comedia que además de fluida fue emotiva, pues fue una precuela que tardó 29 años en salir, aunque la espera valió cada centavo, pues el actor obtuvo 20 millones de dólares.
- Leonardo DiCaprio: Una de las leyendas de Hollywood se llevó una gran ovación (y un gran cheque) con su protagónico en “Una Batalla Tras Otra”, película que además de exigirle sus mejores rangos actorales, le hizo ganar 25 millones de dólares.
- Brad Pitt: Otra de las figuras más icónicas de Hollywood, atrapó con su velocidad a sus fans e incluso fue más allá, pues con el papel principal en la película de “F1” logró embolsarse la cantidad de 30 millones de dólares.
- Cameron Diaz: Tras una pausa de más de 10 años de la actuación, la actriz regresó con todo y su carisma en la comedia de espías junto a Jamie Foxx “De Vuelta a la Acción” dándonos un título que le cayó como anillo al dedo, con el que ganó 45 millones de dólares.
- Daniel Craig: Uno de los grandes actores que se ha consolidado en Hollywood logró hacer la módica cantidad de 50 millones de dólares en “Wake Up Dead Man”, logrando atrapar a la audiencia y demostrando que su versatilidad al igual que su talento son extensos.
- Tom Cruise: $100 millones de dólares… Así, sin mucho qué explicar. ¿Cómo es que uno de los actores más destacados logró hacer el doble que un puesto antes? Su entrega en cada proyecto le ha valido ser uno de los actores más prolíficos quien a sus 63 años dio uno de sus mejores trabajos en “Misión Imposible: Sentencia Final”, con la que igualmente cerró un gran capítulo de su vida.