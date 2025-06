Esto es todo lo que sabemos de “Los Increíbles 3”

Unos de los superhéroes favoritos de Pixar podrían estar de vuelta muy pronto, pues Pixar finalmente trabaja en la tercera entrega de Los Increíbles. Aún no hay una fecha de estreno confirmada, pero diversos informes indican que el proyecto ya se encuentra en su etapa temprana de desarrollo y lo mejor es que Brad Bird, quien fue el creador y director de las dos entregas anteriores, volvería a dirigirla.

¿Cuándo se estrena “Los Increíbles 3”?

Como ya habíamos mencionado, ni Disney ni Pixar han revelado una fecha de estreno para este proyecto. Sin embargo, considerando el calendario de estrenos del estudio, “Los Increíbles 3” podría estar llegando a los cines entre 2026 y 2027. Recordemos que las películas animadas de Pixar son complejas y por eso suelen tener un largo proceso de producción. Lo bueno, es que eso asegura la excelente calidad característica del estudio, lo malo lo que hace poco probable un lanzamiento antes de esa ventana.

¿De qué tratará “Los Increíbles 3”?

Pixar es muy reservado con sus proyectos, por lo que tampoco hay una sinopsis oficial de la cinta. Sin embargo, hay fuentes cercanas al estudio que señalan que la historia podría centrarse en Jack-Jack, quien probablemente será mayor en la cinta, y en cómo sus complejos superpoderes siguen desarrollándose. También se especula con que veremos a Violeta y Dash como adolescentes enfrentando nuevas amenazas y responsabilidades, lo que crearía una dinámica más madura entre los miembros de la familia Parr.

Brad Bird ha declarado en entrevistas anteriores que solo haría una tercera parte si encontraba una historia igual de poderosa que las anteriores. Esto sugiere que el guion aún está en proceso, en busca de una historia digna de estos épicos superhéroes.

¿Quiénes serán los villanos para “Los Increíbles 3”?

Algunos fanáticos se preguntan si veremos a villanos clásicos como Syndrome (aunque murió en la primera película) o si llegarán nuevos supervillanos que ponga a prueba a toda la familia. Nuevamente, Pixar aún guarda silencio, pero si nos basamos en la teoría de que la familia Parr crecerá, lo más probable es que la historia introduzca un antagonista que refleje los nuevos tiempos y conflictos generacionales.

