Neil Druckmann, quien es el creador del videojuego y showrunner de la exitosa serie “The Last of Us”, ha revelado una noticia inesperada: Abby será la protagonista de la tercera temporada. El personaje interpretado por Kaitlyn Dever, quien fue la antagonista de Ellie en la última temporada, tomará las riendas durante la tercera entrega, una decisión que, según el propio Druckmann, parecía impensable en las primeras etapas del proyecto.

Neil Druckmann confirma que Abby será la protagonista de “The Last of Us 3"

Druckmann explicó que anteriormente ya había intentado hacer adaptaciones para la serie de “The Last of Us”, pero no le brindaron la oportunidad de realizarlas: “Creo que fue bueno tomar ese camino para terminar con HBO, para acabar en un lugar en el que se permiten esas decisiones controvertidas. Pero las decisiones son las que necesita la historia. Incluso ahora, no puedo creer que nos dejarán estructurar la serie de esta manera. Me refiero a que acabamos de terminar la temporada 2 y la temporada 3 estará protagonizada —spoiler— por Kaitlyn”.

Este giro en el guion seguirá fielmente los eventos del videojuego “The Last of Us Part II”, donde el relato se bifurca para mostrar la perspectiva de Abby, una cazadora con un pasado doloroso que choca de frente con Ellie.

¿Quién es Abby la antagonista de “The Last of Us”?

Abby fue presentada durante un breve momento en la temporada 2 como una figura misteriosa y poderosa. Aunque su participación fue limitada, su conexión con eventos clave la posiciona como un punto clave en el aspecto emocional y moral de lo que vendrá para la historia.

El enfoque y seguimiento que se le ha dado a la serie “The Last of Us” ha sido aclamado por su complejidad emocional y sus decisiones valientes. Sin embargo, poner a Abby como protagonista revive las discusiones que se generaron en las redes sociales respecto a esta decisión. Muchos no estaban contentos con esa idea en el juego y no lo están ahora. A pesar de todo, eso no le preocupa a Druckman que insiste en que esta será la mejor decisión.

¿Qué esperas ver durante la temporada 3?

