Glenn Close y Billy Porter se unen a la precuela de “Los Juegos del Hambre”: estos serán sus personajes

En el 2008, se estrenó la primera cinta de “Los juegos del hambre” y desde entonces los fans no han parado de pedir más y más. Finalmente, la franquicia expande su universo con la llegada de “Sunrise on the Reaping”, la nueva precuela cinematográfica basada en la última novela de Suzanne Collins.

Pero las buenas noticias no paran ahí y es que recientemente se anunció algo que dejó muy emocionados a los fans: Glenn Close y Billy Porter se unen al elenco principal, interpretando a personajes completamente nuevos, pero que resultan esenciales para la historia.

Glenn Close y Billy Porter llegan a “Los juegos del hambre: Sunrise on the Reaping”

Por un lado, Glenn Close dará vida a Drusilla Sickle, la despiadada escolta de los tributos del Distrito 12. Su personaje promete mucho, pues todo indica que será uno de los más impactantes, pues se le describe como una figura cruel y manipuladora que representa la peor cara del Capitolio. Por su parte, Billy Porter interpretará a Magno Stift, su exesposo y diseñador de los tributos, un hombre desilusionado del sistema y marcado por los horrores que ha vivido en el pasado.

Llega una de las historias más oscuras de la saga

La verdad es que el elenco para esta película es de primer nivel, pues no solo cuenta con figuras como Close y Porter, también incluye a:



Joseph Zada como Haymitch Abernathy

como Whitney Peak como Lenore Dove Baird

como Mckenna Grace como Maysilee Donner

como Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

como Ralph Fiennes como el Presidente Snow

Una buena noticia para los fans es que Francis Lawrence, quien estuvo detrás de las anteriores entregas de la saga, estará a cargo de dirigir esta nueva cinta con el guion de Billy Ray.

¿De qué trata “Los juegos del Hambre: Sunrise on the Reaping”?

“Los juegos del hambre: Sunrise on the Reaping” se ambienta 24 años antes de que Katniss Everdeen se ofreciera como tributo, durante el Quincuagésimo Juego del Hambre, también conocido como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Este evento marcó un punto de quiebre en la historia de Panem, y esta nueva entrega explorará sus consecuencias desde ángulos diferentes. Está basada completamente en el libro de Suzanne Collins, el cual lanzó en marzo de 2025 y vendió 1.5 millones de copias en su primera semana.

¿Cuándo se estrena “Los juegos del hambre: Sunrise on the Reaping”?

Se estrenará en cines el 20 de noviembre de 2026. Con un elenco prometedor y una historia más sombría, esta precuela apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos del año.

