¡Los Labubu llegan al cine! Sony Pictures y el director de “Wonka” y “Paddington” preparan su película

¡Los Labubu llegaron para quedarse! Tras el fenómeno mundial de estas emblemáticas y adorables figuras chinas, Sony Pictures ha decidido unir fuerzas con Pop Mart para lanzar una película sobre ellas. La cinta estará a cargo del director de “Paddington” y “Wonka”, Paul King, y ya apunta a ser una de las más exitosas en taquilla. A continuación, te compartimos todo lo que se sabe al respecto.

Los Labubu llegan al cine: ¿De qué tratará su nueva película? Esto es lo que se espera

Además de Paul King, el proyecto también contará con la participación del guionista Steven Levenson (“Tick Tick… Boom!”); mientras que Michael Schaefer (“The Martian”) y Wenxin She (“A Beautiful Day in the Neighborhood”) se unirán como productores.

Al momento, la película se encuentra en su fase inicial, por lo que aún no está claro de qué tratará. No obstante, se espera que explore “Monsterland”, el mundo en el que habitan los Labubu y otras criaturas monstruosas. Además, se ha revelado que será una obra híbrida que mezclará live-action y CGI.

¿Cuándo saldrá la película de los Labubu? Posible fecha de estreno

Sony Pictures adquirió los derechos cinematográficos de los Labubu en el año 2025. Si bien no hay una fecha exacta de estreno confirmada, teniendo en cuenta el tiempo de animación y producción de los estudios, es probable que la cinta llegue a cines a finales de 2027 o inicios de 2028. El anuncio de la película se dio en el marco del décimo aniversario de la marca.

¿Por qué se hicieron populares los Labubu?

La tendencia de usar los Labubu como llaveros explotó en 2024 gracias a LISA de BLACKPINK, quien fue captada usando una de estas monstruosas criaturas en su bolso como amuleto. Posteriormente, celebridades como Rihanna y Lizzo comenzaron a hacer lo mismo, transformando a los Labubu de un juguete de colección chino a un accesorio personalizable de lujo.

Una vez que se hicieron virales, las ganancias de la compañía aumentaron un 729%, entre 2023 y 2024, según reveló la directora de licencias de Pop Mart en América. Bajo esta línea, no es sorpresa que la fiebre de los Labubu sea trasladada a la gran pantalla. Por ahora, no queda más que esperar a que se den a conocer más detalles.