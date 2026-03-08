Captan a LISA, estrella de BLACKPINK, perreando en concierto de Bad Bunny en Tokio (VIDEO)

No cabe duda que Bad Bunny se encuentra en su mejor momento. El intérprete de ‘Tití me preguntó’ hizo su debut en Asia al ofrecer el primer concierto de su carrera en Tokio, Japón, este fin de semana, como parte de la serie Billions Club Live de una reconocida plataforma de streaming musical. Entre los asistentes del evento estuvo LISA de BLACKPINK, quien fue captada perreando al ritmo del boricua. A continuación te compartimos el video.

LISA de BLACKPINK perrea en concierto de Bad Bunny en Tokio

El concierto de Bad Bunny en Tokio se llevó a cabo este sábado, 7 de marzo, en el TIPSTAR DOME CHIBA, Japón, y la presencia de LISA de BLACKPINK quedó captada en video por los asistentes del evento. La superestrella fue grabada mientras perreaba al ritmo de DÁKITI, en compañía de una amiga, mientras que alguien más filmaba para el recuerdo. Mira el momento:

Como era de esperarse, el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues nadie se imaginó ver a la estrella de K-Pop bailando música latina. Con ello, está más que claro que la música de Bad Bunny ha trascendido fronteras.

Bad Bunny en Tokio: así fue su concierto del Billions Club Live

El Billions Club Live es un evento exclusivo, creado por una reconocida plataforma de streaming musical, para celebrar las mil millones de reproducciones de los artistas. Entre las celebridades que han sido parte de este tipo de conciertos se encuentran Miley Cyrus, The Weeknd y Ed Sheeran, siendo Bad Bunny la estrella más reciente en unirse a la lista.

Con el concierto de este sábado, el famoso Conejo Malo celebró que cerca de 30 canciones en su discografía han superado las mil millones de reproducciones, lo que no es sorpresa, teniendo en cuenta que Bad Bunny es el SEGUNDO artista más escuchado en tal plataforma a nivel GLOBAL. Este fue el setlist COMPLETO del famoso San Benito en Tokio:



Tití me preguntó

Me porto bonito

Neverita

Efecto

Safaera

No me conoce (Jhayco cover)

Yonaguni

La canción

DÁKITI

NUEVAYoL

MIA (Salsa version)

Callaíta (Salsa version)

BAILE INoLVIDABLE

DtMF

Se espera que el concierto exclusivo de Bad Bunny en Tokio llegue a la plataforma de streaming musical en las próximas semanas.