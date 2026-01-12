Los MEJORES Y PEORES VESTIDOS en los Golden Globes 2026. ¿Quiénes ganaron en la alfombra roja y quiénes no le atinaron?
Con cada temporada de premios, llega la hora de juzgar lo que veamos en la alfombra roja. Ellos son los mejores y peores vestidos de los Golden Globes 2026.
Es imposible negarlo: una de las partes más divertidas y fascinantes de las grandes ceremonias de la temporada de premios son las alfombras rojas. A todos se nos sale el fashionista que llevamos dentro a la hora de ver desfilar a las celebridades y juzgar sus outfits. Los Golden Globes son uno de los mejores eventos para disfrutar eso, por eso recopilamos algunos de los mejores y peores vestidos en la edición 2026.
Los mejor vestidos de los Golden Globes 2026
Suddenly I feel 'born again' now that #LISA has arrived!— MTV (@MTV) January 11, 2026
📍 #GoldenGlobes pic.twitter.com/NuvuSF75lW
1. LISA
2. Selena Gomez
Selena Gomez at the 83rd Annual Golden Globe Awards. #GoldenGlobes📷 pic.twitter.com/yfFur4UImD— Film Crave (@_filmcrave) January 11, 2026
3. Colman Domingo
Colman Domingo at the 83rd Annual Golden Globe Awards. #GoldenGlobes📷 pic.twitter.com/24v6ucePAQ— Film Crave (@_filmcrave) January 11, 2026
4. Amanda Seyfried
that’s double #GoldenGlobes2026 nominee amanda seyfried to you pic.twitter.com/uq7ZSkdWTf— lucy (@winonasfilm) January 12, 2026
5. Elle Fanning
Elle Fanning arrives at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/sMvylldoAT— W Magazine (@wmag) January 11, 2026
6. Teyana Taylor
Teyana Taylor at the 2026 #GoldenGlobes pic.twitter.com/A5FuifBDPQ— VANITY FAIR (@VanityFair) January 11, 2026
7. Ariana Grande
Ariana Grande stuns for the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/QfEur4Yr8x— Pop Base (@PopBase) January 12, 2026
8. Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence on the #GoldenGlobes carpet. pic.twitter.com/AYB4LEQvU0— Pop Crave (@PopCrave) January 12, 2026
Los peor vestidos de los Golden Globes 2026
Ginnifer Goodwin at the 83rd Annual Golden Globe Awards. #GoldenGlobes📷 pic.twitter.com/Tfctx9VQeY— Film Crave (@_filmcrave) January 11, 2026
1. Ginnifer Goodwin
2. Snoop Dogg
Snoop Dogg arrives to the 83rd Annual Golden Globe Awards 📍— TMZ (@TMZ) January 11, 2026
MORE PICS: https://t.co/0O0QA39CIf pic.twitter.com/1Ybml1abjQ
3. Natasha Lyonne
Natasha Lyonne arrives to the #GoldenGlobes— Variety (@Variety) January 12, 2026
Variety Golden Globes Red Carpet Pre-Show presented by @AmazonFireTV pic.twitter.com/EFeMOq4AwL