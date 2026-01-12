Los MEJORES Y PEORES VESTIDOS en los Golden Globes 2026. ¿Quiénes ganaron en la alfombra roja y quiénes no le atinaron?

Es imposible negarlo: una de las partes más divertidas y fascinantes de las grandes ceremonias de la temporada de premios son las alfombras rojas. A todos se nos sale el fashionista que llevamos dentro a la hora de ver desfilar a las celebridades y juzgar sus outfits. Los Golden Globes son uno de los mejores eventos para disfrutar eso, por eso recopilamos algunos de los mejores y peores vestidos en la edición 2026.

Los mejor vestidos de los Golden Globes 2026

1. LISA

2. Selena Gomez

Selena Gomez at the 83rd Annual Golden Globe Awards.

3. Colman Domingo

Colman Domingo at the 83rd Annual Golden Globe Awards.

4. Amanda Seyfried

5. Elle Fanning

6. Teyana Taylor

7. Ariana Grande

8. Jennifer Lawrence

Los peor vestidos de los Golden Globes 2026

Ginnifer Goodwin at the 83rd Annual Golden Globe Awards.

1. Ginnifer Goodwin

2. Snoop Dogg

Snoop Dogg arrives to the 83rd Annual Golden Globe Awards





3. Natasha Lyonne