inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los MEJORES Y PEORES VESTIDOS en los Golden Globes 2026. ¿Quiénes ganaron en la alfombra roja y quiénes no le atinaron?

Con cada temporada de premios, llega la hora de juzgar lo que veamos en la alfombra roja. Ellos son los mejores y peores vestidos de los Golden Globes 2026.

mejores vestidos peores vestidos alfombra roja golden globes 2026
|Crédito: Getty Images
Notas,
Películas

Escrito por:  Samantha Guzmán

Es imposible negarlo: una de las partes más divertidas y fascinantes de las grandes ceremonias de la temporada de premios son las alfombras rojas. A todos se nos sale el fashionista que llevamos dentro a la hora de ver desfilar a las celebridades y juzgar sus outfits. Los Golden Globes son uno de los mejores eventos para disfrutar eso, por eso recopilamos algunos de los mejores y peores vestidos en la edición 2026.

Los mejor vestidos de los Golden Globes 2026

1. LISA

2. Selena Gomez

3. Colman Domingo

4. Amanda Seyfried

5. Elle Fanning

6. Teyana Taylor

7. Ariana Grande

8. Jennifer Lawrence

Los peor vestidos de los Golden Globes 2026

1. Ginnifer Goodwin

2. Snoop Dogg

3. Natasha Lyonne

Tags relacionados
Temporada de Premios 2026

Galerías y Notas Azteca 7