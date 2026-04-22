México 86: Conoce todos los detalles sobre la película del Mundial, protagonizada por Diego Luna

Si eres fanático del futbol, esta película es para ti. El filme se titula México 86 y es protagonizado por Diego Luna y Karla Souza y se estrenará el próximo 5 de junio de 2026 en una popular plataforma de streaming justo antes del Mundial 2026. La cinta narra con mucho humor negro cómo México logró convertirse en sede de la Copa del Mundo de 1986 tras la renuncia de Colombia. Podremos ver todas las maniobras políticas, decisiones de último momento y el contexto social que rodeó a uno de los eventos deportivos con mayor peso en la historia del futbol en nuestro país.

También te puede interesar: Actriz de Hollywood revela el momento más duro de su vida: la noche en que su madre le quitó la vida a su padre

Tráiler México 86 película

¿De qué trata México 86?

Si te llama la atención, te contamos de qué trata la película. La historia sigue a Martín de la Torre, un burócrata ficticio que, con ingenio y ambición, logra que México obtenga la sede del Mundial. Eso sí, no esperes ver una película deportiva tradicional, pues esta cinta apuesta más bien por el humor negro, la crítica política y las intrigas del poder.

¿Qué pasó realmente en el Mundial de 1986?

Aunque no se centra en personajes reales, es importante entender el contexto histórico para entender la película. Resulta que en esos momentos, México decidió organizar el torneo en medio de la crisis tras el terremoto de 1985, convirtiéndose así en el primer país en albergar dos Copas del Mundo. Curiosamente, este Mundial de Futbol dejó varios momentos icónicos como:



“La Mano de Dios”

El “Gol del Siglo” de Diego Maradona

¿Cuándo se estrena y dónde ver México 86?

Si con todo lo que te dijimos ya tienes muchas ganas de ver la película, te recordamos la fecha de estreno: 5 de junio de 2026. Esta la podrás disfrutar en una popular plataforma de streaming y cuenta con talento de alto nivel.