Actriz de Hollywood revela el momento más duro de su vida: la noche en que su madre le quitó la vida a su padre

La actriz Charlize Theron volvió a hablar sobre uno de los episodios más impactantes de su vida: cuando su madre mató a su padre en defensa propia. Los hechos ocurrieron una noche de 1991 en Sudáfrica, cuando Theron tenía 15 años. Según relata, ella y su madre se encontraban en medio de un episodio de violencia doméstica en el que su padre, bajo los efectos del alcohol, comenzó a disparar contra la casa donde ambas se encontraban resguardadas. Bajo este contexto, la justicia determinó que se trató de un caso de legítima defensa, por lo que no se presentaron cargos en contra de su madre.

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¿Qué ocurrió esa noche y por qué fue defensa propia?

La actriz relató que su padre se había molestado mucho con ella por haber sido “maleducada”, así que cuando llegó en estado de ebriedad aquella noche y comenzó a disparar hacia la casa. Charlize tenía miedo y sabía que estaba furioso por su culpa, así que se ocultó en su recámara y su madre entró ahí con un arma. Cuando su padre pudo entrar a la casa, fue contra ellas en la habitación.

La actriz cuenta que corrieron con suerte, pues aunque disparó un par de veces, no les dio, así que él dio la media vuelta para ir por más armas. Fue ahí cuando su madre aprovechó para dispararle.

¿Qué dijo la justicia sobre el caso de la madre de Charlize Theron?

Las autoridades analizaron cuidadosamente el caso y al final concluyeron que la madre de Charlize Theron actuó en defensa propia ante una amenaza real. La actriz nunca intentó ocultar esta etapa de su vida; siempre ha hablado públicamente para ayudar a otras personas que sean víctimas de violencia doméstica.

¿Qué piensa hoy Charlize Theron del caso de sus padres?

Ella usa su testimonio para ayudar a otros, demostrando que su pasado, aunque doloroso, dejó marcas, pero no la definió jamás como persona. Ella se enfoca en convertir su historia en resiliencia y convertir el trauma en un propósito.