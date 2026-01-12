México sí GANÓ: así agradeció el mexicano Cruz Contreras el Golden Globe por K-Pop Demon Hunters

Aunque no lo creas, de alguna forma México sí ganó en los Golden Globes 2026 y no es exageración. K-Pop Demon Hunters se llevó el premio a Mejor Película Animada, y entre los grandes talentos clave detrás del proyecto se encuentra el artista mexicano Cruz Contreras, quien no ocultó su emoción tras el histórico reconocimiento.

Fue a través de redes sociales que Contreras compartió un mensaje que rápidamente se viralizó: “Mi carita al enterarme de que la película donde trabajé cerca de dos años y que cambió mi vida hoy se gana el Globo de Oro a Mejor Película Animada”. No hay duda de que él también forma parte del orgullo mexicano, pues el éxito de la cinta también es suyo como parte del proyecto y el público le reconoce por formar parte de este fenómeno mundial.

Mi carita al enterarme que la película donde trabajé cerca de dos años y que cambió mi vida hoy se gana el Globo de Oro a Mejor Película Animada 😭

Lo que empezó con unas ganas locas de formar parte de un proyecto de Kpop se convirtió en muchos premios. pic.twitter.com/LsfLxbM14b — Cruz Contreras (@cruzencanada) January 12, 2026

México presente en una noche histórica

K-Pop Demon Hunters es una producción de Sony Pictures y esta no solo destacó por su animación y estética vibrante, sino por llevar la influencia del K-Pop a un escenario históricamente dominado por Hollywood. El filme conquistó al mundo con su animación, personajes y música, y ya se convirtió en una de las grandes sorpresas de la temporada de premios, confirmando que la animación musical vive un nuevo momento dorado.

La presencia del equipo creativo y del elenco en la alfombra roja de los Golden Globe Awards también desató conversación en redes, donde fans celebraron el impacto cultural de la cinta.

Doble victoria para las K-Pop Demon Hunters

La película no pasó desapercibida, pues no se fue con las manos vacías. Además de Mejor Película Animada, ganó Mejor Canción Original por Golden, un tema que se convirtió en un himno dentro y fuera del filme. Durante su discurso, las creadoras de la canción dedicaron el premio a quienes alguna vez fueron rechazados, reforzando el mensaje de resiliencia que conecta con millones de espectadores.

Este doble triunfo confirma que K-Pop Demon Hunters no forma simplemente parte de una moda pasajera, sino que ya es todo un fenómeno cultural con un enorme impacto real dentro de la industria.

¿Por qué este premio importa tanto?

El haber ganado estos reconocimientos posiciona a la película como una fuerte contendiente en el resto de la temporada de premios y demuestra que las historias que mezclan música, fantasía y diversidad cultural pueden dominar la conversación global.

