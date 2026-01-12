Jennifer Lawrence y el vestido que se hizo VIRAL durante los Golden Globes

Este domingo 11 de enero, la actriz Jennifer Lawrence se convirtió en tendencia durante la gala de los Golden Globes 2026 , gracias a un vestido transparente con aplicaciones florales que combinó sensualidad, elegancia y una estética etérea.

Te puede interesar: Integrantes de BTS, BLACKPINK, Stray Kids e incluso HUNTR/X se mediarán en una de las galas más importantes en el ámbito de KPop

La prenda, de inspiración romántica pero audaz, dejó ver la silueta de la actriz de manera sutil, rompiendo con los códigos clásicos de la alfombra roja y generando miles de reacciones en redes sociales.

El vestido de la firma Givenchy y diseñado por Sarah Burton se hizo viral casi de inmediato no solo por su transparencia, sino por la manera en que Lawrence lo portó, con seguridad, naturalidad y sin exceso de accesorios, apostando por un maquillaje suave y peinado sencillo, cabello suelto con ondas ligeras y un flequillo. Para muchos críticos de moda, el look simbolizó una nueva etapa de la actriz, más libre y alineada con las tendencias.

¿Cómo fue el vestido de Jennifer Lawrence en los Golden Globes 2026?

Lawrence quien estuvo nominada por su papel en " Muere mi amor" portó un vestido largo de malla color piel, contaba con bordados de flores rosa pálido y hojas verde salvia, además lo combinó con un bolso en el mismo tono.

Una pieza clave del vestido fueron las mangas de satén color rosa pálido y flores bordadas, ya que la actriz de 35 años jugó con el diseño de su vestuario en distintas ocasiones al retirarlas o incorporarlas en distintos escenarios de la gala.

Asimismo, al ser un modelo hecho por un diseñador para eventos de alfombra roja, el costo del vestido no se hace público.

Otros looks de Jennifer Lawrence que han conquistado la alfombra roja

A lo largo de su carrera, Jennifer Lawrence ha protagonizado varios momentos inolvidables en eventos de alto perfil. Desde el icónico vestido blanco de Dior con el que ganó el Óscar en 2013, hasta sus apuestas minimalistas en Cannes y Venecia, la actriz ha demostrado una evolución constante en su estilo.

También han destacado sus elecciones más arriesgadas en transparencias, cortes asimétricos y siluetas fluidas, convirtiéndola en referente de la moda.