¿FRACASO? La DESALENTADORA calificación en Rotten Tomatoes de la esperada película de Michael Jackson

La cosa no pinta bien para la biopic de Michael, y es que en Rotten Tomatoes los críticos han sido duros y no han dudado en mostrar su desagrado por la cinta. Hasta el momento de escrita esta nota, el sitio cuenta ya con 52 reseñas de la película y cuenta con una desalentadora calificación del 27 %, lo que la coloca en terreno peligroso. Obviamente, esta calificación ya está llevando a los fans a cuestionarse si vale la pena verla o si estamos ante un fracaso inminente.

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¿Qué significa para la película de Michael tener un 27 % en Rotten Tomatoes?

Tener un 27 % en Rotten Tomatoes no es solo malo, es lo que le sigue. Porque esto significa que la mayoría de los críticos no recomienda ver la película, sino que, por el contrario, recomiendan ahorrarse la molestia. La mayoría de las reseñas reconocen que hay grandes problemas narrativos, de ejecución y que no llenan las expectativas que se tenían del filme. Hay que tomar en cuenta también que en biografías musicales, donde el público espera emoción y fidelidad a la historia de la celebridad, este tipo de calificación suele pesar mucho.

¿Por qué los críticos están siendo tan duros?

En su mayoría, las reseñas coinciden en que faltó profundidad, mostrar cosas impactantes que se conocen de su vida; algunos también señalan que el ritmo es aburrido y que al final te quedas con una sensación de “¿y luego?”. Aquí te dejamos algunas de las reseñas:

