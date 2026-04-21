Revelan NUEVO tráiler de la serie animada Devil May Cry temporada 2

Cada día estamos más cerca del estreno de la segunda temporada de Devil May Cry. Y la verdad es que el nuevo tráiler nos confirma una vez más que podremos disfrutar de peleas, espadas, balas y monstruos dentro de esta nueva etapa del anime. Por si esto te pareciera poco, lo que más emociona a la mayoría de los fans es lo que se viene para Dante y Vergil. La temporada 2 llega el próximo 12 de mayo.

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Devil May Cry temporada 2 nuevo tráiler

Queda claro que esta temporada viviremos uno de los enfrentamientos más esperados del anime: Dante vs. Vergil. Desde la primera temporada muchos lo han estado esperando, pero todo parece indicar que esta será el centro principal de la segunda temporada. El showrunner de la serie, Adi Shankar, reveló también que podemos esperar un tono más oscuro y una historia a gran escala. Dicho de otra forma. Buscó llevar la historia a otro nivel.

¿Qué pasó en la primera temporada de Devil May Cry?

Recordemos que Devil May Cry empezó su primera temporada con White Rabbit, un terrorista demoníaco que se roba la espada Force Edge en los museos del Vaticano para así poder romper la barrera entre el infierno y la Tierra. Todo esto desata el caos hasta que aparece Mary Ann Arkham, quien había empezado a perseguir a Dante para terminar formando una alianza única.

Cuando llega la batalla final, White Rabbit logra abrir temporalmente la barrera entre el infierno y la Tierra, provocando una invasión demoníaca en nuestro mundo. Afortunadamente, Dante logra frenar el desastre, pero el precio por esto será alto. Lejos de parecer un final, la temporada cierra preparándonos para una guerra entre los humanos, Dante y las fuerzas del infierno.

¿Qué esperar para la segunda temporada?

En definitiva, este anime en su segunda temporada se convertirá en algo mucho más oscuro, conflictivo y trágico. El tráiler parece no mentir, por lo que los fans del videojuego pueden esperar lo que tanto habían pedido: que se respete el canon de los juegos. Devil May Cry temporada 2 se estrenará el 12 de mayo.