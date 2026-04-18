¿Quieres conocer a Supergirl? Así puedes conseguir boletos para ver a Milly Alcock en CCXP México 2026

Buenas noticias para los fans de DC: la actriz Milly Alcock, mejor conocida en el mundo geek como la nueva Supergirl en el cine, estará en la CCXP México 2026 este domingo 26 de abril en CDMX, junto al director Craig Gillespie. Ambos participarán en un panel dentro del evento en los escenarios conocidos como Thunder Stage y Omelete Stage. Aquí te explicamos cómo conseguir boletos, cuánto cuestan y qué necesitas para verla completamente en vivo.

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Cómo comprar boletos para CCXP México 2026

Si ya te dieron muchas ganas de acudir al evento y ver a Milly Alcock, necesitarás tener una entrada al evento, la cual puedes comprar en la página oficial de CCXP México. Específicamente para ver a Supergirl, deberás elegir el boleto por día (domingo 26 de abril) o, si eres muy fan del mundo geek, el cine y la televisión, también está la opción de adquirir boleto para los tres días. Lo remarcamos para que no queden dudas: si quieres ver el panel de Supergirl, deberás contar con el boleto del día domingo.

Cuánto cuestan los boletos para la CCXP México 2026

Estos son los precios y paquetes que deberás tomar en cuenta:



Venta general por día (individual) : $990 - $1,200

: $990 - $1,200 Abono 3 días : $1,990

: $1,990 Epic Pass: $4,275

Como siempre, te recordamos que entre más pronto compres el boleto, más posibilidades tienes de asegurar un lugar,.

¿Dónde estará Milly Alcock?

Durante su visita a la Ciudad de México, la actriz se presentará en dos de los escenarios dentro de la CCXP México 2026:



Thunder Stage (panel principal)

(panel principal) Omelete Stage (charla con fans)

El día del evento deberás prestar mucha atención porque el cupo es limitado. Por lo que te recomendamos llegar temprano, ubicar la entrada al escenario y considerar accesos especiales si quieres tener buen lugar. Ahora que ya lo sabes, no lo dejes para el último. ¿Te emociona la llegada de Supergirl al cine?