El anime que te recomienda Hideo Kojima y que está obsesionando a todos en 2026

Así es, el legendario creador de videojuegos, Hideo Kojima, sorprendió a sus seguidores al hacer una recomendación de anime: Nippon Sangoku. Se trata de una serie, la cual ya está disponible en streaming y que está ganando mucha popularidad en 2026. La historia está ambientada en un Japón colapsado y dividido en tres reinos. La trama mezcla conflictos políticos y drama y lo hace de tal forma que ya está logrando convertirse en una de las propuestas más intensas del año.

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¿De qué trata Nippon Sangoku?

La serie nos muestra un Japón destruido por múltiples crisis como guerras, pandemias e incluso el colapso económico. Por este motivo se dividió el país en tres regiones: Yamato, Takeo y Seii. En medio del caos, Aoteru Misumi, un burócrata que usa su inteligencia y conocimiento administrativo como su principal arma.

While I was surfing through the streaming services, I ended up watching the first episode of an anime that caught my eye. I’d only ever seen the title before in the manga section at bookstores.

“Nippon Sangoku.” What an incredible anime. I’m honestly blown away…so intense and… pic.twitter.com/BqsNsTXyq8 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 13, 2026

¿Por qué Kojima la recomienda?

Para Hideo Kojima, la originalidad es algo muy importante dentro de cualquier obra; además, tiene una historia que logra incomodar al espectador, algo esencial incluso en sus videojuegos. Todos sabemos que si por algo se caracteriza Kojima es por su gusto por narrativas complejas, por lo que esta recomendación no te la puedes perder si eres fan de este creativo.

¿Dónde ver Nippon Sangoku?

Si con lo que te dijimos ya te dieron muchas ganas de verla, está disponible en plataformas de streaming como Prime Video. Estamos seguros de que te cautivará, pues en esta historia no ganan los más fuertes, sino más bien los más inteligentes. Esta serie representa la nueva tendencia en la animación japonesa donde se muestran historias más maduras, complejas y políticas.

Dicho de otra forma, tal vez este sea el anime que necesitabas, pues es muy probable que te enganche desde el primer episodio. ¿Te animarás a verla?