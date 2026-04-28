¿Por qué no hay Minions mujeres? El creador revela el motivo detrás del misterio

Se ha resuelto la duda. El creador de los Minions, los famosos personajes amarillos, finalmente explicó por qué estas icónicas criaturas no tienen versiones femeninas. La respuesta se dio a conocer en entrevistas recientes que se le hicieron sobre Mi villano favorito, donde él confirmó que la decisión fue totalmente intencional desde el diseño original. La razón tiene que ver mucho más con la personalidad y forma de ser que con la biología o el género.

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¿Por qué no existen Minions mujeres?

La respuesta es más simple de lo que pensaríamos. Según el creador de los Minions, fueron diseñados para ser personajes torpes y muy caóticos, lo que les da una energía infantil exagerada. La idea era tener criaturas cuya comedia estuviera basada en una serie de errores constantes, por lo que, bajo esa lógica, se consideró que ese comportamiento funcionaba mejor como un grupo masculino caricaturizado. Dicho de otra forma, no pudo imaginar mujeres siendo “torpes” e imprudentes.

¿Cómo nació la idea de los Minions?

Otra cosa que llama mucho la atención de estos personajes es que en su momento no se hicieron para ser tan grandes e importantes en la cultura pop. Originalmente, eran solo los personajes secundarios cuya función era acompañar a Gru; fue por eso que sorprendieron a todos cuando se convirtieron en protagonistas para el público, lo que los llevó a ser uno de los éxitos más grandes de la pantalla grande.

¿Podrían aparecer Minions femeninos en el futuro?

Los fans han pedido en repetidas ocasiones que haya más diversidad en los diseños de los personajes y que estos se expandan con nuevas versiones. Muchos creen que una chica sería buena idea, y aunque no queda descartado, el creador está feliz con su creación y los motivos que dio para su diseño.

¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría algún personaje femenino en los Minions?