Los 7 mejores capítulos de Bluey para celebrar el Día del Niño en familia

El Día del Niño es para celebrar a los más pequeños de la casa y Bluey tiene algunos de los episodios más entrañables para disfrutar juntos en familia. No solo ellos la pasarán, tú también, pues tiene capítulos cortos, menos de creatividad y enseñanzas emocionales; no por nada se ha convertido en un fenómeno global ideal para niñas, niños y adultos. Es por eso que aquí te dejamos 7 episodios perfectos para ver durante este día.

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Prepárate para disfrutar de la magia de Bluey en este Día del Niño y sorprender a tus pequeños con los mejores capítulos de la serie:

1. Hora de dormir

Un episodio que emociona a chicos y grandes por igual, una verdadera obra de arte que conecta y une a la familia.

2. Abuelitas

Este episodio es probablemente uno de los más divertidos; en definitiva, te reirás a carcajadas con los más pequeños. Además, se pueden inspirar en el juego de este capítulo y pasar un rato muy divertido en familia.

3. De viaje

Un capítulo que divierte a los más pequeños y nos recuerda a los adultos lo que significa ser niño y tener pequeños en casa.

4. Abuelo

Una cosa que disfrutan mucho los pequeños es pasar tiempo con sus abuelitos. Este capítulo los divertirá a la vez que aprenden de lo valiosos que son sus abuelos en sus vidas.

5. Juego silencioso

Más enseñanzas junto a Bluey. Un divertido episodio que nos recuerda el enorme valor que tienen los más pequeños. Después de ese capítulo no querrás volver a jugar ese juego como Bandit.

6. Bebés

Un divertido capítulo que emocionará a los pequeños y que será una enorme lección para los adultos.

7. El señor Mono

Un día en el que los niños reciben regalos, también es un buen día para aprender un poco a dar a aquellos niños que no tienen. Una lección divertida.

¿Dónde ver Bluey?

Si quieres disfrutar de la serie de Bluey, no te pierdas ningún capítulo a través de la pantalla de Azteca 7.