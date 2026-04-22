Los 7 mejores capítulos de Bluey para celebrar el Día del Niño en familia
El 30 de abril es el día perfecto para celebrar el Día del Niño, haciendo lo que más les gusta: Viendo Bluey. Estos son los 7 mejores capítulos para celebrarlo.
El Día del Niño es para celebrar a los más pequeños de la casa y Bluey tiene algunos de los episodios más entrañables para disfrutar juntos en familia. No solo ellos la pasarán, tú también, pues tiene capítulos cortos, menos de creatividad y enseñanzas emocionales; no por nada se ha convertido en un fenómeno global ideal para niñas, niños y adultos. Es por eso que aquí te dejamos 7 episodios perfectos para ver durante este día.
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Prepárate para disfrutar de la magia de Bluey en este Día del Niño y sorprender a tus pequeños con los mejores capítulos de la serie:
1. Hora de dormir
Un episodio que emociona a chicos y grandes por igual, una verdadera obra de arte que conecta y une a la familia.
2. Abuelitas
Este episodio es probablemente uno de los más divertidos; en definitiva, te reirás a carcajadas con los más pequeños. Además, se pueden inspirar en el juego de este capítulo y pasar un rato muy divertido en familia.
3. De viaje
Un capítulo que divierte a los más pequeños y nos recuerda a los adultos lo que significa ser niño y tener pequeños en casa.
4. Abuelo
Una cosa que disfrutan mucho los pequeños es pasar tiempo con sus abuelitos. Este capítulo los divertirá a la vez que aprenden de lo valiosos que son sus abuelos en sus vidas.
5. Juego silencioso
Más enseñanzas junto a Bluey. Un divertido episodio que nos recuerda el enorme valor que tienen los más pequeños. Después de ese capítulo no querrás volver a jugar ese juego como Bandit.
6. Bebés
Un divertido capítulo que emocionará a los pequeños y que será una enorme lección para los adultos.
7. El señor Mono
Un día en el que los niños reciben regalos, también es un buen día para aprender un poco a dar a aquellos niños que no tienen. Una lección divertida.
¿Dónde ver Bluey?
Si quieres disfrutar de la serie de Bluey, no te pierdas ningún capítulo a través de la pantalla de Azteca 7.