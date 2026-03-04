Emma Watson estaría saliendo con un mexicano, ex de Belinda

La actriz británica Emma Watson está en boca de todos luego de que se revelaran unas imágenes que podrían revelar que se encuentra viviendo un nuevo romance con uno de los ex de Belinda, un empresario mexicano ligado a una de las familias más poderosas del país. La información fue difundida por una conocida revista de sociales. Según revelaron, la estrella de Harry Potter ha sido vista desde diciembre de 2025 en distintos viajes y reuniones privadas con Gonzalo Hevia Baillères, empresario y heredero de Grupo Bal y protagonista de la canción de heterocromía de Belinda.

¿Cómo surgieron los rumores del romance de Emma Watson rcon Gonzalo Hevia Baillères?

Las primeras pistas que sugirieron que había algo más ahí se dieron cuando fueron captados en Courchevel, una de las estaciones de esquí más exclusivas de los Alpes franceses. Las citas siguieron, pues luego fueron vistos en Punta Mita, en la Riviera Nayarit, así como en distintos lugares de Ciudad de México, siempre en ambientes privados y de alto perfil.

Y se confirma la relación de Emma Watson con el empresario mexicano (y ex de Belinda) Gonzalo Hevia Baillères.

Las fotógrafias son todas en CDMX entre Enero y Febrero de este año.

Hevia es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en US y México.

Con tantas pruebas, la prensa internacional comenzó a hablar de un posible romance. La discreción que han tenido en cada una de sus citas solo ha alimentado la curiosidad. Ambas figuras son conocidas por mantener su vida personal lejos del foco mediático.

Quién es Gonzalo Hevia Baillères

Sí, Gonzalo Hevia Baillères es el hombre por el cual Belinda escribió su último éxito llamado Heterocromía. Es un empresario que pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, uno de los clanes empresariales más influyentes de México y cabeza del conglomerado Grupo Bal. Gracias a que viene de una familia muy acaudalada, logró estudiar en instituciones de elite. Su trayectoria empresarial incluye proyectos tecnológicos y startups. Actualmente, el empresario dirige HBeyond, firma de inversión enfocada en tecnologías emergentes.

Su pasado sentimental con Belinda

El empresario estuvo vinculado a la vida sentimental de Belinda entre 2022 y 2024. Aunque la relación nunca se confirmó oficialmente por ninguna de las dos partes, el tema volvió a cobrar relevancia cuando la cantante lanzó la canción “Heterocromía”, cuyas letras fueron interpretadas por fans como una posible referencia al empresario, quien tiene ojos de distinto color.