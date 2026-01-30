Muere Catherine O’Hara y la pregunta surge: ¿qué pasará con sus personajes en The Last of Us y Beetlejuice 3?

El mundo del cine y la cultura pop está de luto luego de que se reportara la muerte de Catherine O’Hara. La actriz de 71 años de edad murió por causas aún desconocidas, dejando un enorme hueco en el corazón de muchos fans, los cuales han comenzado a preocuparse por diversos proyectos que han quedado inconclusos tras el lamentable hecho: Beetlejuice 3 y The Last of Us. Para saber qué es lo que va a pasar, hay que repasar cada uno de sus papeles dentro de las memorables franquicias, pues hasta el momento no ha habido algún tipo de comunicado oficial.

También te puede interesar: ¿De qué murió Catherine O'Hara, la actriz de "Mi pobre angelito" y "The last of us"?

Qué pasará con el personaje de Catherine O’Hara en Beetlejuice 3

Catherine O’Hara fue una de las actrices que volvió para la segunda entrega de Beetlejuice de Tim Burton junto a Michael Keaton. Recordemos que ella dio vida a Delia, la madrastra de Lydia Deetz (Winona Ryder). A partir de aquí te hacemos una alerta de spoiler. Al final de Beetlejuice 2, Delia, devastada por la muerte de su esposo Charles, decide realizar un ritual en su tumba con dos serpientes. Desafortunadamente, ella desconocía que estas tenían veneno, por lo que termina muriendo al sufrir una mordida.

Una vez en el más allá, ella es usada por Beetlejuice para volver al mundo de los vivos, para finalmente reunirse con el cadáver decapitado de su esposo en la plataforma del Soul Train (donde viajan las almas que van al cielo). Ambos abordan el tren. Esto en realidad puede que haya marcado el final del personaje de Catherine O’Hara. Aunque muchos esperaban su regreso, es probable que ni siquiera hubiera planes de su regreso a la historia.

|Crédito: Warner Bros. Pictures

Qué pasará con el personaje de Catherine O’Hara en The Last of Us 3

En 2025, la actriz dio una entrevista al portal de Variety, para hablar un poco sobre The Last of Us, ya que ella daba vida a Gail, la psicóloga en Jackson. Le preguntaron sobre el futuro de la serie para la tercera temporada, donde ella respondió: “No lo sé. Craig dijo que definitivamente no está esta próxima temporada. Es la historia de Abby. Tal vez. Pero creo que fue para servir a Joel y Ellie”.

Esta respuesta deja claro que no había planes de que su personaje fuera a aparecer la próxima temporada de la serie; sin embargo, hasta el momento es un tema que se desconoce,, ya que estos secretos se guardan un tiempo bajo llave. Aunque hay que admitir que, al ser la historia de Abby, no hay mucha cabida a su personaje.