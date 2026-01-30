¿De qué murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “The last of us”?

Se ha confirmado que Catherine O'Hara murió "tras una breve enfermedad", según su agencia, Creative Artists. Sin embargo, todavía no se anuncia una causa oficial del fallecimiento de la actriz de "Mi pobre angelito", ocurrido este 30 de enero de 2026.

Se sabe que la intérprete de 71 años fue llevada de emergencia al hospital este viernes alrededor de las 5:00 A.M., en una condición definida como "seria".

De acuerdo con el medio Page Six, Catherine O'Hara tenía una condición muy poco común llamada Situs inversus, en la cual sus órganos se encontraban en el lado opuesto de la mayor parte de las personas; por ejemplo, su corazón estaba del lado derecho y su hígado del izquierdo.

Esta condición no implica un riesgo normalmente, pero se especula que podía dificultar diagnósticos porque los síntomas de una enfermedad podían variar. NO se ha confirmado que el Situs inversus estuviera relacionado de alguna manera con el fallecimiento de la actriz.

La última aparición de Catherine O'Hara en público

En septiembre, la actriz asistió a los Emmy 2025 al estar nominada por cuenta doble: como Mejor Actriz en Serie de Drama por "The last of us", y como Mejor Actriz en Serie de Comedia por "The Studio". Su aparición en la alfombra roja generó cuestionamientos sobre su salud y medios especularon que lucía desmejorada.

En una entrevista publicada en mayo de 2025, Catherine O'Hara admitió que tuvo Covid-19 durante las filmaciones de la serie "The Studio" pero, por conflictos de agenda y aproximarse al final de la grabación, siguió trabajando.

