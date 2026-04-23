Muere importante figura de “El Padrino” y “Apocalypse Now”, a los 93 años de edad

Aunque en el mundo del cine a quienes más recordamos es a los actores, hay mucha gente detrás que logra hacer con su talento que una película luzca impecable. Un ejemplo de eso es Dean Tavoularis, quien falleció el pasado 22 de abril de 2026 a los 93 años en París por causas naturales. Su trabajo fue clave en películas icónicas como El Padrino y Apocalypse Now. En estos filmes logró construir algunos de los mundos visuales más icónicos, dando una nueva definición al cine moderno. Un hombre que se consolidó como una figura esencial detrás de cámaras, colaborando estrechamente con Francis Ford Coppola.

También te puede interesar: Es OFICIAL: Estas son las FECHAS del Corona Capital 2026

¿Quién fue Dean Tavoularis y por qué fue tan importante?

Gracias a su arduo trabajo, los actores y las películas se volvieron tan emblemáticos. Su labor consistía en diseñar los espacios donde ocurrían las historias: casas, calles, oficinas y mundos completos. Dicho de otra manera, gracias a él, los universos de estos filmes son lo que recordamos hoy en día, pues él definió la estética de grandes clásicos con sus atmósferas que narraban cosas por sí solas.

Su legado a la historia del cine

No hay duda, con su trabajo elevó el diseño de producción a niveles artísticos y esto no hubiera sido posible si él no se hubiera unido a otro genio del cine. Coppola. Después de esto, llevó su talento al extremo cuando trabajaron juntos en la icónica cinta de Apocalypse Now. Su forma del mundo cambió la forma en la que muchos ven el diseño de producción, pues él entendía el espacio a la perfección como parte de la narrativa.

Un legado que seguirá vivo en cada escena

Dean Tavoularis trabajó en más de 30 películas de 1967 a 2001 y logró obtener cinco nominaciones a los premios Óscar por Mejor Dirección Artística, una de las cuales se llevó la estatuilla por la película de El Padrino II. Uno de sus trabajos más recordados por sus allegados fue la recreación que hizo del Strip de Las Vegas, como el Aeropuerto Internacional McCarran en los estudios Zoetrope.