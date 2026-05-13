AL MOMENTO: Muere Donald Gibb, reconocido actor por interpretar a Ogre en la franquicia de La Venganza de los Nerds

Reconocido actor de La Venganza de los nerds, Donald Gibb murió hoy martes 12 de mayo a la edad de los 71 años. La información la dio a conocer TMZ; este referente del cine falleció en su casa en Texas, por lo que, pudo disfrutar de sus últimos momentos con su familia.

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¿De qué murió Donald Gibb?

De acuerdo con la información que dio su hijo de Donald Gibb, el actor estaba viviendo momentos complicados de salud crónicos, por lo que, su fallecimiento no fue tan sorpresiva; por lo que, su hijo habría pedido privacidad y comprensión para estos sucesos tan complicados que está viviendo su familia del querido actor.

Películas y series de Donald Gibb

Una de las cintas más recordadas de Donald Gibb donde dio vida a Ogre fue en la Venganza de los Nerds; película que fue estrenada en 1984 y con el tiempo se convirtió en un clásico del séptimo arte. Antes de ser actor se dedicó a jugar futbol americano y defendió los colores en el San Diego Chargers, sin embargo, fue en este deporte en donde pudo descubrir su amor por la actuación. Su debut en la pantalla grande se dio con personajes que no eran protagonistas en proyectos como: El Pelotón de los Chiflados y Conan el Bárbaro.

En cuanto a series, Gibb participó en proyectos como: 1st & Ten, Step by Step y The X Files; sus papeles en la actuación se los ganó gracias a su 1.90 metros de altura, con esta característica física pudo dar vida a papeles de personajes intimidantes y rudos; una de sus interpretaciones igual de recordadas y famosas es la de Contacto Sangriento a lado de Jean Claude Van Damme.

Por otro lado, de acuerdo con algunas declaraciones de sus compañeros y amigos cercanos, describían a este actor como una persona con un buen sentido del humor, relajado, amable y muy lejano a los personajes a los que dio vida en la pantalla chica y grande.

