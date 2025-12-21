James Ransone: Querido actor de IT muere a los 46 años, esto es lo que sabemos

Este domingo 21 de diciembre el mundo del cine se enteró sobre una trágica noticia, el querido actor James Ransone quien habría participado en el reestreno de IT, habría muerto a los 46 años . De acuerdo con los primeros informes, quien dio vida a un integrante del Grupo de los Perdedores, habría terminado él mismo con su propia vida.

De acuerdo con los primeros informes y con TMZ, se menciona que, las autoridades habían informado que el cuerpo del actor James Ransone fue encontrado en el cobertizo y la muerte de este actor se dio el pasado 19 de diciembre, así lo dio a conocer el médico forense de Los Ángeles; a esto añadieron que no se cometió ningún homicidio.

¿Quién era James Ransone, el querido actor de IT que murió?

James Ransone es recordado por haber dado vida a uno integrante del Grupo de los Perdedores en el remake de IT . El actor interpretó a Eddie Kaspbrak en esta historia de Pennywise, pero en kla versión adulta de dicho personaje. Sin embargo, también cuenta con más de 70 créditos actuariales, e incluso también es músico, ya que fue bajista en la banda de metal que llevaba como nombre Early Man.

7 datos sobre James Ransone que no conocías

James Ransonse nació el 2 de junio de 1979 bajo el signo zodiacal de Géminis en Baltimore, Maryland en Estados Unidos, a pesar de tener nacionalidad estadounidense, tiene ascendencia mixta como: sueca, italiana, alemana, irlandesa e inglesa.

Hizo su debut como actor profesional cuando dio vida a Bodysuit en la cinta del 2001 “The Amreican Astronaut”, siguió con su papel como Tate en el Drama de 2002 “Ken Park”, para posteriormente hacer papeles secundarios en Nola, A Dirty Shame y en The Good Humor Man,.

Su primera actuación principal se dio en el 2012 con un thriller de terror y misterio “Sinister”, donde dio vida al Diputado. Esta cinta fue reconocida con 14 nominaciones a premios y ganó 3; ese mismo año protagonizó a Mikey en la historia de drama “Starlet”, la cual se hizo con 12 nominaciones ganando 6 con James y sus compañeros de reparto, ganando el premio Robert Altman de Film Independent Sprit.

También ha participado en varias series como: Gary Morton en “Ed”, Frankie en dos capítulos de “Third Watch”. Sin embargo, su papel principal en la pantalla chica se dio cuando dio vida a Chester Ziggy Sobotka en el drama criminal “The Wire”.

Cabe señalar que, James Ransone no daba muchos detalles sobre su vida amorosa, y que fue en el 2008 cuando conoció a su esposa Jamie PcPhee; de hecho, no se sabe cuándo y en dónde se casaron, sin embargo, cuentan con una niña que nació en junio de 2021, pero se desconoce su nombre.

Antes de su papel en IT, James casi de la actuación, y de acuerdo con lo que contó en IndieWire, no estaba muy contento con algunos asuntos que estaban pasando en la industria, por lo que pensó en volver a estudiar teología.