ÚLTIMA HORA: Muere leyenda del doblaje mexicano, una voz que hizo historia en la industria

El mundo del doblaje mexicano está de luto. Se reveló que este viernes 13 de febrero falleció Dolores Muñoz Ledo Ortega, mejor conocida en el medio artístico como Marcela Septien, a los 107 años de edad. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores sin revelar la causa de muerte. Esta es una difícil despedida para la industria, pues ella fue una de las figuras que ayudó a construir desde cero la industria del doblaje en México y Latinoamérica. Algunos de sus personajes más memorables fueron Chip de Chip y Dale y Sorceress de He-Man y los amos del Universo.

Información en desarrollo…