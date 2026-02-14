Jujutsu Kaisen pausa su temporada 3: cuándo regresa el anime y qué pasará ahora

Si estás siguiendo muy de cerca la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, tenemos noticias importantes: No se estrenará un nuevo episodio esta semana. Así es, la serie tomará un pequeño descanso durante esta temporada 3 tras el episodio 7, pero no te preocupes, que el anime regresará pronto y la verdad es que no dejarán en cero a los fans. Se emitirá un capítulo especial que resume la historia que busca preparar a los fans para las batallas más importantes del arco actual.

¿Por qué Jujutsu Kaisen tendrá una pausa?

En estos momentos, la trama se encamina hacia enfrentamientos clave dentro del arco actual, una de las etapas más intensas que tiene el manga de Gege Akutami. El equipo de producción decidió tomar la pausa para descansar y reorganizar la emisión y mantener la calidad de animación. De hecho, esta no es la primera vez que un estudio hace algo como esto. Se ha convertido en una práctica común en series de gran demanda, pues de esta forma el equipo puede tomarse un poco más de tiempo para la producción y traer algo de calidad a los fans mientras les refrescan un poco la memoria al público.

¿Qué veremos durante el descanso?

El nuevo episodio llegaría el jueves 19 de febrero, pero en lugar de eso, en esa fecha se emitirá un episodio especial que resumirá los eventos más importantes de la temporada hasta ahora. No se trata de contenido nuevo, pero no hay que perder la cabeza, pues, en resumen, este episodio se convierte en realidad en una guía útil para entender mejor lo que viene.

¿Cuándo regresan los nuevos episodios?

Una vez tengamos este capítulo resumen, volveremos a ver el contenido nuevo de la temporada 3 que corresponde al curso normal de la historia. Eso sí, una cosa a tomar en cuenta es que se ha confirmado que esta tercera temporada será más corta de lo habitual, pero continuará más adelante con una segunda parte cuya fecha aún no ha sido anunciada.

¿Estás listo para todo lo que se viene en Jujutsu Kaisen?