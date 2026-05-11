Muere Michael Pennington, actor de Star Wars que desafió a Darth Vader en El retorno del Jedi

Los fans de Star Wars están de luto tras el lamentable fallecimiento del actor británico Michael Pennington, de 83 años. Su talento fue apreciado por el mundo tanto en el cine como en el teatro, pero la mayoría de los fans lo recuerdan especialmente de Star Wars: Episodio VI: El retorno del Jedi. Aunque su carrera superó las cinco décadas y acumuló más de 70 proyectos, para muchos es y siempre será Moff Jerjerrod, el oficial imperial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte, pero sobre todo lo recuerdan como uno de los pocos personajes que se atrevió a discutir directamente con Darth Vader.

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¿Quién era Michael Pennington en Star Wars?

Dentro de la popular saga de La Guerra de las Galaxias, Pennington dio vida a Moff Jerjerrod, comandante imperial de la segunda Estrella de la Muerte. Su personaje hizo lo que pocos se atreven: amenazar a Darth Vader. Este personaje está desesperado por lograr su propósito a tal grado que, sin dudarlo un segundo, lo amenaza directamente y le exige acelerar la construcción.

Aunque su participación fue muy corta, es una escena clave que demuestra que nadie se mete con el poderoso Darth Vader y lo hace con una enorme tensión y significado.

|Lucasfilm/Disney

Una carrera que va mucho más allá que Star Wars

Aunque gracias a su papel cinematográfico se dio a conocer, lo que a él realmente le apasionaba era el teatro. Estudió en la Royal Shakespeare Academy y desde entonces participó interpretando varios personajes en montajes clásicos de Shakespeare. Tuvo algunas oportunidades de participar en Hollywood, pero siempre priorizó los papeles que lo llevaran arriba de un escenario. De hecho, llegó a rechazar un importante papel junto a Meryl Streep para concentrarse en una adaptación teatral de Hamlet.

¿De qué murió Michael Pennington?

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del actor. Por el momento, los fans han rendido tributo al actor en redes sociales, recordando que él es y siempre será parte del legado de una de las franquicias más grandes del mundo.