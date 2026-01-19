Disney en luto: muere Roger Allers, codirector de El Rey León, a los 76 años

Disney y el cine de animación están de luto: Roger Allers, codirector de El Rey León (1994), murió a los 76 años. La noticia fue confirmada la noche de este 18 de enero de 2026, y desde ese momento comenzaron a circular homenajes y mensajes de despedida de colegas y figuras clave de la industria, quienes lo señalan como un creativo que ayudó a definir una era completa de la animación.

¿Quién fue Roger Allers y por qué su muerte impacta tanto?

Allers fue una persona muy importante dentro de la industria, aunque no es de esos nombres que sobresalen de inmediato; sin embargo, aunque no tenga fama excesiva, él ayudó a construir la infancia de millones de pequeños. Nacido el 29 de junio de 1949 en Rye, Nueva York, Roger tenía una obsesión clara desde joven: contar historias a través del dibujo y la emoción. Allers trabajó en distintos roles creativos hasta consolidarse como una mente fundamental dentro de la etapa más poderosa de Disney en los 90.

El Rey León: la película que marcó generaciones

Aunque participó en varios proyectos importantes, el punto más alto de su carrera fue El Rey León, cinta que codirigió junto a Rob Minkoff y que terminó por convertirse en un fenómeno cultural. Esta película no solo logró pasar a la historia por la taquilla o las canciones, sino porque la película logró lo que pocas: hizo que niños y adultos lloraran, rieran y aprendieran un poco de la vida en menos de dos horas.

Allers también fue parte clave del salto de la historia de Simba al mundo del teatro, ya que participó como coautor del libreto del musical de Broadway, uno de los espectáculos más exitosos de todos los tiempos.

Disney lo despide como una leyenda

Tras confirmarse su fallecimiento, Bob Iger (CEO de The Walt Disney Company) lo describió como un “visionario creativo” capaz de unir personajes, emoción y música para crear algo atemporal. También el animador Dave Bossert lo recordó como un colega que iluminaba con su presencia: “El mundo es más sombrío sin él”.

