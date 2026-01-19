ÚLTIMA HORA: Confirman que Green Day tocará en el Super Bowl 2026, ¿canceló Bad Bunny?

Estamos a días de que se lleve a cabo el Super Bow 2026 y de acuerdo con la información de última hora, se ha confirmado que Green Day tocará en este cotejo, por lo que muchos se han preguntado si Bad Bunny canceló; la respuesta es no. El Conejo Malo seguirá siendo el artista estelar que amenizará el partido más esperado de la temporada 2025-2026 de la NFL.

Te puede interesar: ¡Aumentan las expectativas! Revelan NUEVO adelanto de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl LX

¿Por qué Green Day tocará en el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi´s Stadium en Santa Clara, California. Este juego tendrá como artista principal a Bad Bunny, pero ahora se ha confirmado que la banda de Green Day también estará en este juego más importante de la temporada regular de la NFL.

Green Day fue la banda elegida para tocar en el Super Bowl 2026 , sin embargo, no tocará en el Show de Medio Tiempo del Súper Tazón LX, pero sí será parte de una ceremonia especial en donde se rendirá homenaje a las generaciones de jugadores y momentos que han marcado la historia de la National Football League.

¿A qué hora tocará Green Day en el Super Bowl 2026?

La presentación de la banda de rock del East Bay de California, realizará su presentación unas horas antes del inicio de este juego, donde interpretarán varios de sus temas más exitosos. Esta participación será el que marque el inicio de los festejos del Super Bowl 2026. De acuerdo con Tim Tubito, el director de eventos de la NFL, explicó la importancia de la apertura: “Queremos celebrar 6 décadas de historia del Super Bowl con algunos artistas más representativos de nuestra cultura musical local y nacional”.

Bad Bunny seguirá como el artista principal del Super Bowl LX

Green Day abrirá el partido donde se juega el trofeo Vince Lombardi pero, Bad Bunny sigue siendo el cantante protagonista del Show de Medio Tiempo; el puertorriqueño llamado Benito Antonio Martínez Ocasio, es uno de los referentes de la música más influyente en la actualidad, fue por ello que lo eligieron para este espectáculo tan importante.