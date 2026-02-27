Murió el actor Bobby J. Brown: así encontraron su cuerpo tras el fatal incendio

La muerte del actor Bobby J. Brown a los 62 años ha dejado conmocionada a la industria del entretenimiento a nivel internacional por la forma en que la policía lo encontró tras un fatal incendio.

Según reportes de medios estadounidenses, el actor de ‘The Wire’ quedó atrapado en un granero ubicado en Maryland. Su hija Reina contó a TMZ que el famoso intentó arrancar un vehículo con unas pinzas, lo que habría provocado las llamas y le impidió salir del lugar.

“Estaba profundamente dormida. Me había acostado hacía unas dos horas. Mi hermana estaba enloquecida, diciendo que papá se había ido y que se había visto envuelto en un incendio en el granero”, relató Reina.

'The Wire' actor Bobby J. Brown dies in barn fire at 62.

Y luego agregó que, mientras las llamas se propagaban, Brown les pidió el extintor, pero no lo logró. Su cuerpo quedó allí tirado por la asfixia.

¿De qué murió el actor Bobby J. Brown?

La causa oficial de la muerte fue inhalación de humo, según informó su familia. La Oficina del Médico Forense añadió que sufrió una lesión térmica difusa como parte del deceso, de acuerdo con la revista People. Las autoridades confirmaron que se trató de un accidente.

Su esposa, Arlene, también resultó herida, aunque presentó quemaduras leves.

¿Quién era Bobby J. Brown?

Bobby J. Brown, cuyo nombre real era Robert Joseph Brown, nació en Washington D.C. y creció con una fuerte pasión por el boxeo. Sin embargo, tras mudarse a Nueva Jersey, descubrió la actuación y quedó fascinado. Estudió en la Academia Americana de Artes Dramáticas, donde se especializó y comenzó a forjar su carrera.

El actor Bobby J. Brown apareció en varias series policiacas.|(ESPECIAL)

Además de su participación en ‘The Wire’, apareció en series como ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ‘Homicide: Life on the Street’ y ‘The Corner’, según datos de IMDb. También dirigió dos documentales sobre pitbull terriers.

La familia del actor está devastada por el terrible incidente, que calificaron como “terrible” y “difícil” de afrontar. Su agente, Albert Bramante, también expresó su dolor y aseguró que lo recordará como una persona con “un inmenso talento y una integridad aún mayor”.