Triste muerte de una querida cantante en un inesperado incidente: una serpiente la mordió mientras dormía

La cantante Ifunanya Nwangene murió de manera inesperada a los 26 años, luego de haber sido mordida por una serpiente mientras dormía. La noticia generó tristeza en el mundo de la industria musical, pues era una artista en ascenso que había participado en el reality La Voz.

El incidente ocurrió el sábado 31 de enero en su casa, ubicada en Abuja, Nigeria. Según informes difundidos por la BBC, un cuidador sacó al animal del apartamento de la artista y lo identificó como una cobra. Algunos videos del momento fueron difundidos en redes sociales.

Cómo murió la cantante Ifunanya Nwangene

Las mordeduras del animal despertaron a Ifunanya y rápidamente acudió a una clínica cercana para recibir atención médica; sin embargo, no contaban con el antiveneno. Posteriormente, fue trasladada a un hospital, pero ya era demasiado tarde.

“Mientras intentaban estabilizarla, no podía hablar, pero sí hacer gestos con las manos. Le costaba respirar”, contó su amiga Hillary Obina, quien también es cantante.

Sam C. Ezugwu, director de un coro musical al que asistía Nwangene, confirmó su deceso a través de un desgarrador comunicado en Facebook, donde la despidieron con mensajes de amor.

Quién era la cantante Ifunanya Nwangene, quien murió por una mordedura de serpiente

Ifunanya Nwangene era una cantante de 26 años con una carrera en ascenso. Su fama llegó tras participar en la edición 2021 del famoso reality La Voz. Según sus amigos del coro, este año era clave para ella, pues tenía previsto ofrecer un concierto en los próximos meses.

En su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 36 mil seguidores, había anunciado una colaboración con Tbrass, otro músico nigeriano. Sin embargo, las canciones aún no han sido publicadas.

Sus seres cercanos describieron a Ifunanya como una persona carismática, maravillosa, humilde y muy inteligente. Era una soprano con una prometedora carrera por delante, que ahora quedó truncada por un animal común en zonas rurales de ese país.

En redes sociales, usuarios y seguidores de la artista han dejado mensajes de despedida. Algunos de ellos dicen: “Vuela alto, querida”, “Dios tendrá misericordia”, “Siento mucho que tengas que ser tendencia por tu muerte. Tenías una voz que era celestial”.