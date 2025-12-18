Nick Reiner tiene uno de los abogados más caros de Estados Unidos: él es quien lleva su defensa

Nick Reiner acudió a su primera audiencia tras ser acusado formalmente de presuntamente haber asesinado a su padre, el actor y productor Rob Reiner, junto a su esposa, Michele. Tras la lectura del juez de Los Ángeles, se dio a conocer que el también cineasta cuenta con uno de los abogados más caros y prestigiosos de Estados Unidos: Alan Jackson.

Alan Jackson, defense attorney for Nick Reiner, delivered remarks after his client waived his right to a speedy arraignment.

https://t.co/hFZvaF2bD8 pic.twitter.com/IkaanavQN8 — ABC News (@ABC) December 17, 2025

El joven de 32 años, acusado de dos cargos por homicidio de sus padres, no ofreció ninguna declaración frente al juez, quien determinó prisión preventiva sin derecho a fianza. La oficina del fiscal podría buscar la pena de muerte.

Lo extraño del caso, según People, es que al tratarse de un abogado privado, no se ha revelado quién está financiando el pago de sus servicios, los cuales, cabe mencionar, son altísimos, de acuerdo con analistas consultados por la revista.

¿Quién es Alan Jackson y por qué es importante en el caso del asesinato de Rob Reiner?

Alan Jackson es un abogado de “alto perfil” y exfiscal del condado. Es conocido por haber representado a figuras como Harvey Weinstein y Karen Read. De acuerdo con Los Angeles Times, fue una pieza clave para la realización del documental de HBO sobre el caso de Read, quien resultó inocente de los cargos por el asesinato de su novio, el oficial John O’Keefe.

El actor y productor Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron asesinados en su casa.| (ESPECIAL/IMDb)

También fue defensor del actor Kevin Spacey, quien enfrentó cargos por agresión sexual.

El medio local Santa Fe afirma que el abogado cuenta con una tasa de éxito del 96%.

¿Cuánto tiempo pasará en la cárcel Nick Reiner por supuestamente matar a su padre, Rob Reiner?

Nick Reiner se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility, especializado en prevención de suicidios. Su próxima audiencia fue programada para el 7 de enero, por lo que todavía no se sabe cuál es la pena que podría enfrentar.

Mientras tanto, la autopsia de Rob Reiner y su esposa salió a la luz, confirmando que ambos murieron a causa de heridas provocadas por un arma blanca, presuntamente manipulada por un tercero.