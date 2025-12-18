Caso de la muerte de Rob Reiner: esto pasó con el hijo del productor en el tribunal tras ser arrestado

La muerte de Rob Reiner dejó devastado a Hollywood y al mundo del espectáculo por la forma en la que hallaron su cuerpo junto al de su esposa, Michele, en su mansión de Los Ángeles. Ahora, su hijo Nick enfrenta un juicio por presuntamente haber sido el responsable del asesinato. Aquí te contamos qué pasó en el tribunal tras su arresto.

En resumen, el hijo de Rob Reiner, de 32 años, podría enfrentar cadena perpetua de ser hallado culpable del asesinato de su padre. Así lo determinó el fiscal Nathan Hochman, quien señaló a Nick por los cargos de homicidio agravado con el uso de un “arma letal”.

Por lo pronto, el hijo del famoso productor permanece en prisión preventiva, sin derecho a fianza, y el próximo 7 de enero se llevará a cabo una nueva audiencia. Este miércoles renunció a su derecho de declararse culpable o inocente y le harán pruebas psiquiátricas.

Nick Reiner es acusado de asesinar a su papá, Rob Reiner. En esta película plasmó su remordimiento hacia sus padres.|(X @FearedBuck)

Hijos de Rob Reiner rompen el silencio tras la desgarradora muerte del productor

Los demás hijos de Rob Reiner están al tanto de la situación y han hablado por primera vez desde la muerte de su padre, ocurrida el domingo pasado. La familia pidió privacidad y respeto mientras vive esta dolorosa pérdida. “Agradecemos las numerosas condolencias, muestras de amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”, señalaron en un comunicado enviado a CBS News.

De qué murió Rob Reiner, el productor que apareció sin vida junto a su esposa

Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron encontrados tendidos en el piso de su mansión en Los Ángeles . Ahora, los forenses revelaron la autopsia oficial, confirmando lo peor: ambos cuerpos presentaban signos de homicidio, lo que subraya que sus muertes habrían sido causadas por una tercera persona.

Nick tiene un pasado problemático, en el que enfrentó una fuerte adicción a las drogas y llegó a vivir en la calle, hasta que logró arreglar sus problemas con su padre y ambos se apoyaron mutuamente.