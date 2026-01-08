Jackass está de regreso: anuncian por sorpresa la fecha de estreno de la nueva película

No estás soñando, Jackass regresa oficialmente a los cines y ya tiene fecha de estreno. La nueva película de la legendaria franquicia llegará a cines el 26 de junio de 2026. Así lo confirmó su cocreador y rostro principal, Johnny Knoxville, a través de una publicación que hizo en redes sociales. La noticia tomó por sorpresa a los fans, especialmente porque Jackass Forever había sido presentada oficialmente como una despedida.

También te puede interesar: Little Brother: Fecha de estreno y primer vistazo de la nueva comedia de John Cena

“Queríamos que lo supieran primero por nosotros”, escribió Knoxville. De esta manera, el equipo buscó reflejar desde el anuncio de la fecha el espíritu de la película, espíritu imprudente.

Jackass 5: lo que se sabe hasta ahora

Esta nueva entrega será, técnicamente, la quinta película principal de Jackass, aunque los fans más clavados saben que el conteo es más largo si se incluyen todas las versiones creadas con material inédito. Aun así, este regreso es muy importante para la franquicia, pues fue en 2022 cuando aparentemente habían cerrado el ciclo.

Por ahora se revelaron pocos detalles del filme, por lo que no se ha confirmado qué integrantes regresarán, ni si veremos al elenco clásico en acción o si se busca crear una nueva generación de stunts, algo que, de hecho, ya se estaba planteando explorar en Forever.

¿Por qué Jackass sigue siendo relevante en 2026?

Más allá de los golpes y las caídas absurdas, Jackass es una explosión cultural de su época. Su humor físico, caótico y sin filtros rompió las reglas de la televisión y el cine desde principios de los 2000. Tener un nuevo filme este año le da mayor significado a la rebeldía que simboliza, pues vivimos en un mundo dominado por lo digital y por el eterno debate de lo que resulta políticamente correcto.

Algunos fans temen porque en la actualidad hay más conciencia sobre límites físicos, edad y riesgos reales, y temen grandes cambios en la narrativa. Muchos otros confían en que este nuevo panorama se pueda traducir en un enfoque distinto, pero igual de irreverente.

Por el momento solo queda estar al pendiente de más noticias sobre la película, las cuales podrían irse revelando lentamente a partir de hoy. ¿Te emociona el regreso de Jackass?